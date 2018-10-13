НАТО пообещало отпор «растущей российской угрозе»

Sky News: главком НАТО в Европе пообещал дать отпор «растущей российской угрозе»

Американский генерал Кёртис Скапаротти, возглавляющий объединённые силы НАТО в Европе, заявил Sky News , что альянс готов ответить на «растущую угрозу» со стороны Москвы . Высокопоставленный военный выступил со своим заявлением во время короткого визита на борту авианосца « Гарри Трумэн », который примет участия в крупнейших учениях НАТО с окончания холодной войны, передаёт Sky News.

Главнокомандующий США в Европе сообщил Sky News, что НАТО готово ответить на растущую угрозу со стороны России . Генерал Кёртис Скапаротти, редко делающий публичные заявления, выступил на борту американского авианосца, который направляется к Норвежскому морю впервые с 1987 года.

Sky News присоединился к экипажу корабля ВМС США «Гарри Трумэн», который готовится к участию в крупнейших учениях НАТО с окончания холодной войны. С репортажем оттуда наш редактор по международным отношениям Дебора Хейнс

Посылая чёткий сигнал России, одно из крупнейших боевых судов Америки движется в сторону Норвежского моря впервые за несколько десятилетий. Корабль ВМС США «Гарри Трумэн» — 100-тысячетонный авианосец, имеющий на вооружении 49 реактивных истребителей.

С коротким визитом сюда прибыл самый высокопоставленный командующий США в Европе. Он рассказал Sky News, что российская угроза разрастается.

КЁРТИС СКАПАРОТТИ, главком объединённых сил НАТО в Европе: Россия решила увеличить своё присутствие. И, кроме того, они модернизируют Вооружённые силы. И я не думаю, что для нас это оказалось неожиданным, но нам нужно обратить на это внимание. Нам необходимо повышать нашу боеспособность и тренироваться, чтобы сохранить доминирующие боевые возможности.

Эта команда входит в новые воды. Всё это часть инициативы НАТО увеличить количество кораблей, курсирующих между США и Европой. Подобное не происходило со времён окончания холодной войны.

ДЕБОРА ХЕЙНС, редактор Sky News по международным отношениям: Из-за роста российской активности в Атлантике НАТО вновь сосредоточило своё внимание на этих водах. Само присутствие этого огромного военного корабля призвано дать понять Москве, что альянс серьёзно относится к своей обороне.

Датский корабль тоже вышел в море. Корабли готовятся принять участие в крупнейших учениях НАТО за последние десятилетия. Их цель — проверить способность альянса отразить атаку такой страны, как Россия. Пилоты, находящиеся на борту судна, уверены, что смогут победить и в настоящем конфликте.

ПИЛОТ: С авианосца мы можем отправиться в любое необходимое место и готовы вступить в любой бой в случае необходимости.

Корабль США не только шлёт послание России, но и сигнализирует НАТО, что Америка всё ещё дорожит альянсом. Несмотря на то, что Дональд Трамп обрушивается с критикой на союзников за недостаточные траты на оборону.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генсек НАТО: Как мы видим, Соединённые Штаты увеличивают военное присутствие в Европе — больше солдат, больше учений и больше высокоточного оборудования. И всё это — чёткий сигнал, что США серьёзно относятся к НАТО и североатлантическому долгу.

Союзники говорят, что Россия всё ещё пытается развалить НАТО. Но, по их мнению, если они будут едины, то станут сильнее. Дебора Хейнс, Sky News, с борта корабля ВМС США «Гарри Трумэн».

Дата выхода в эфир 13 октября 2018 года.