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Украинский Ми-24 сбил «Орлана»
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Украина заявила об уничтожении «Орлана» 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
В Луганской области в районе города Лисичанск экипаж украинского вертолета Ми-24 сбил многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения в труднодоступной местности «Орлан-10». Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook. По версии украинской стороны, аппарат принадлежит России.
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно приземлился в ДНР 
Как сообщается, БПЛА «Орлан-10» был обнаружен в субботу, 13 октября, в 8:09 при выполнении разведывательного полета по маршруту Лисичанск — Северодонецк. Вертолет сбил дрон в 9:58 в районе населенного пункта Боровское. После чего его подобрали военные. По информации представителей Объединенных сил, в пятницу были сбиты еще два беспилотника.
В самопровозглашенной Луганской народной республике опровергают информацию о том, что у ополченцев есть на вооружении беспилотные летательные аппараты, сообщает «Интерфакс».
Хотя, по словам представителя военного ведомства ЛНР Андрея Марочко, здесь «были бы рады», если располагали бы такими БПЛА. Утверждения украинского командования здесь считают абсурдными.
«Люди, имеющие хоть небольшое представление о военном деле, понимают, что осталось бы от беспилотника, если бы его прошила очередь из штатного вооружения Ми-24. Я уверен, что фотографировать было бы абсолютно нечего!» — подчеркнул Марочко.
«Орлан-10» — оборудован средствами радиоэлектронной борьбы. Он способен устанавливать передатчики помех и зоны глушения сотовой связи, работать с сетями 3G и 4G, а также отличать свои и чужие средства передачи информации.
Аппарат весом около 10 кг, может передавать видеосигнал на расстояния до 120 километров, находясь в полете более 10 часов.
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