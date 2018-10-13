В РФ оценили слова главкома НАТО о «защите Атлантики»

В Госдуме оценили слова главкома НАТО в Европе о «защите Атлантики»

"Атлантика может быть спокойна. Никто ей точно не угрожает", — заверил депутат.

Он отметил, что основные усилия Москвы направлены на борьбу с террористами на Ближнем Востоке, в то время как Соединенные Штаты наращивают свое присутствие в Восточной Европе.

По его словам, Вашингтон пытается выставить Россию "милитаристской державой", которая стремится покорить мир, хотя в реальности Москва проводит совершенно другую политику.

В субботу главком объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что американский авианосец " Гарри Трумэн " примет участие в учениях альянса в Норвегии, чтобы продемонстрировать России способность США и союзников "защитить Атлантику".

Учения стран НАТО у границ России под названием Trident Juncture состоятся в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Эти маневры станут крупнейшими за последние годы, в них примут участие в общей сложности 50 тысяч военнослужащих.

Швеция и Финляндия, не входящие в состав альянса, откроют свое воздушное пространство для учений. Их основной район находится более чем в тысяче километров от границ России, но воздушные операции могут проходить и в 500 километрах от нее. В ходе маневров командование НАТО намерено организовать ряд "экспериментов", к примеру, отработать оперативное развертывание координационно-командного модуля для размещения и управления ВВС.