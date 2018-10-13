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В РФ оценили слова главкома НАТО о «защите Атлантики»
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В Госдуме оценили слова главкома НАТО в Европе о «защите Атлантики» 

РИА Новости + ещё 27 1 час назад
Говоря о демонстрации готовности защищать Атлантику, в НАТО стремятся выставить Россию "милитаристской державой", заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
"Атлантика может быть спокойна. Никто ей точно не угрожает", — заверил депутат.
России пригрозили авианосцем
Он отметил, что основные усилия Москвы направлены на борьбу с террористами на Ближнем Востоке, в то время как Соединенные Штаты наращивают свое присутствие в Восточной Европе.
По его словам, Вашингтон пытается выставить Россию "милитаристской державой", которая стремится покорить мир, хотя в реальности Москва проводит совершенно другую политику.
В субботу главком объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил, что американский авианосец "Гарри Трумэн" примет участие в учениях альянса в Норвегии, чтобы продемонстрировать России способность США и союзников "защитить Атлантику".
Учения стран НАТО у границ России под названием Trident Juncture состоятся в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. Эти маневры станут крупнейшими за последние годы, в них примут участие в общей сложности 50 тысяч военнослужащих.
Швеция и Финляндия, не входящие в состав альянса, откроют свое воздушное пространство для учений. Их основной район находится более чем в тысяче километров от границ России, но воздушные операции могут проходить и в 500 километрах от нее. В ходе маневров командование НАТО намерено организовать ряд "экспериментов", к примеру, отработать оперативное развертывание координационно-командного модуля для размещения и управления ВВС.
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