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Точечный удар ракетами «Калибр» попал на видео
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Точечный удар ракетами «Калибр» на Каспии попал на видео 

Российская Газета 1 час назад
В Каспийском море в ходе двухсторонних учений подразделений Южного военного округа корабли "Дагестан" и "Татарстан" нанесли точеный удар крылатыми ракетами "Калибр-НК". Результаты боевых стрельб оценивались с помощью средств объективного контроля и записывались на видео.
"Корветы Каспийской флотилии "Дагестан" и "Татарстан" выполнили задачу по поражению критически важных объектов противника на острове Чечень. В результате крылатые ракеты, пролетев около 100 морских миль (180 километров) успешно поразили береговые цели", — говорится в официальном сообщении пресс-службы ЮВО.
На обнародованном видео показан пуск ракеты "Калибр-НК" и удар по обозначенной цели — пункту укреплений противника. В ролике отчетливо видно, что ракета врезается в землю на расстоянии нескольких метров от мишени площадью около ста квадратных метров. Тем не менее в результате детонации заряда цель оказывается уничтоженной.
Напомним, что прошедшие на Северном Кавказе учения оказались самыми масштабными за 30 лет. Кроме кораблей Каспийской флотилии в них приняли участие семь тысяч военнослужащих, задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, а также 80 самолетов и вертолетов.

Справка "РГ"

Крылатые ракеты "Калибр" могут летать как на дозвуковых, так и на сверхзвуковых скоростях на высоте от 50 до 150 метров. По данным Министерства обороны России, дальность стрельбы "Калибром" составляет две тысячи километров. 7 октября 2015 года корабли "Дагестан", "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" впервые применили против сирийских террористов крылатые ракеты "Калибр-НК" из акватории Каспийского моря. Было произведено 26 пусков по 11 целям, которые были успешно поражены.
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