ВВС Израиля бомбят сектор Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская авиация наносит удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба.

Минувшей ночью реактивный снаряд упал в жилом массиве в 200-тысячном городе Беер-Шеве, повредив постройки, но не причинив жертв.

"В ответ на ракеты, выпущенные из сектора Газа по Израилю минувшей ночью, самолеты ВВС Израиля начали атаковать террористические цели в Газе", — говорится в пресс-релизе.

О наличии потерь с палестинской стороны информации пока не поступало. Это первый обмен ракетно-бомбовыми ударами между сторонами конфликта за последние два месяца и пятый с начала года.