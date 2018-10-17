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ВВС Израиля бомбят сектор Газа
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ВВС Израиля бомбят сектор Газа в ответ на ракетный обстрел 

РИА Новости + ещё 68 25 минут назад
Израильская авиация наносит удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба.
Минувшей ночью реактивный снаряд упал в жилом массиве в 200-тысячном городе Беер-Шеве, повредив постройки, но не причинив жертв.
"В ответ на ракеты, выпущенные из сектора Газа по Израилю минувшей ночью, самолеты ВВС Израиля начали атаковать террористические цели в Газе", — говорится в пресс-релизе.
О наличии потерь с палестинской стороны информации пока не поступало. Это первый обмен ракетно-бомбовыми ударами между сторонами конфликта за последние два месяца и пятый с начала года.
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