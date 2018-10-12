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Показана идущая в Донбасс из РФ зенитная установка
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ОБСЕ показала идущую в Донбасс из России зенитную установку 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине обнаружили колонну идущих из России в Донбасс грузовиков, один из которых перевозил зенитную установку. Информация размещена на странице СММ ОБСЕ в Facebook.
«В неподконтрольном правительству [Украины] районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия снова обнаружил колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Один из грузовиков перевозил зенитную установку», — сказано в сообщении миссии.
OSCE
Наблюдатели указывают, что на представленных снимках присутствует 23-миллиметровая спаренная зенитная установка (ЗУ-23-2). Также утверждается, что миссия и ранее фиксировала колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали на территорию Украины и выезжали из нее в этом районе.
OSCE
В начале октября миссия опубликовала отчет о ситуации в регионе, в котором сообщила об обнаружении на подконтрольной украинским войскам территории трех зенитных ракетных комплексов «Бук». По данным наблюдателей, комплексы находились за линией отвода войск, но вне выделенных мест для хранения вооружения.
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