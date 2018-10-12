F-22 Raptor потерпел аварию при посадке в США

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor совершил аварийную посадку на аэродроме базы ВВС США в Эльмендорфе (Joint Base Elmendorf-Richardson — JBER) на Аляске

Как сообщает издание The Drive, детали происшествия пока не раскрывают. Известно, что при приземлении у самолета сломалась левая стойка шасси, и он накренился на левую сторону. В результате было повреждено крыло истребителя, а также нижняя часть фюзеляжа. Пилот не пострадал.

Инцидент стал третьим из произошедших в этом году с F-22 Raptor. Весной с разницей в несколько дней ЧП с "Рапторами" случились на авиабазах Тиндалл во Флориде и Фэллон в Неваде. Причиной экстренных приземлений послужил отказ двигателя.

Обозреватель издания The Drive Тайлер Рогоуэй предполагает, что при аварии в Эльмендорфе, вероятнее всего, было нарушено "стелс"-покрытие F-22, а композитные детали и элементы конструкции получили повреждения. Истребителю, по его мнению, предстоит долгосрочный ремонт.

Автор отмечает, что в Военно-воздушных силах Соединенных Штатов находятся 187 единиц F-22 Raptor, из которых только 125 готовы к применению.

— Потеря каждого такого самолета имеет большое значение, учитывая огромные ресурсы, которые необходимы для возвращения "Раптора" в эксплуатацию, — пишет Рогоуэй.

Обозреватель также допускает, что ВВС США могут столкнуться с необходимостью восстановления еще нескольких истребителей F-22 после того, как на базу Тиндалл обрушился ураган "Майкл".