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Корректируемые снаряды попали на видео в Сирии
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Применение корректируемых снарядов попало на видео в Сирии 

Российская Газета 58 минут назад
В социальных сетях появилось видео результатов стрельбы корректируемыми снарядами по различным целям в Сирии. Специалисты предполагают, что огонь велся российскими 152-мм снарядами "Краснополь".
В ролике продолжительностью около 40 секунд видно, что боеприпасы поражают цели с ювелирной точностью. Судя по всему, корректировка огня произвоится с беспилотника. В одном эпизоде можно разглядеть, как снаряд влетает в окно водонапорной башни.
Отметим, что первые высокоточные боеприпасы появились в 80-х годах прошлого столетия. Советский и американский снаряды обладали схожими характеристиками и принципами наведения. На среднем участке траектории полет снаряда корректировался инерциальной системой, на подлете к цели включалась полуактивная лазерная головка самонаведения. Однако из-за несовершенства технологий снаряды могли поражать только цели, расположенные в прямой видимости оператора станции лазерной подсветки.
В 2011 году московское КБ "Компас" заявило об успешных испытаниях навигационного модуля ГЛОНАСС для артиллерийских снарядов ствольной артиллерии. То есть боеприпасы с такими взрывателями могут использоваться для ведения огня по ненаблюдаемым целям, тогда как управляемые снаряды с лазерным наведением "Краснополь" — по целям в пределах прямой видимости.
Другим существенным преимущество российских корректируемых снарядов является способность поражать бронетехнику и надводные цели на скорости до 36 километров в час. Американский M982 Excalibur делать этого не умеет.
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