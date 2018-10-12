Корректируемые снаряды попали на видео в Сирии

Применение корректируемых снарядов попало на видео в Сирии

В социальных сетях появилось видео результатов стрельбы корректируемыми снарядами по различным целям в Сирии . Специалисты предполагают, что огонь велся российскими 152-мм снарядами "Краснополь".

В ролике продолжительностью около 40 секунд видно, что боеприпасы поражают цели с ювелирной точностью. Судя по всему, корректировка огня произвоится с беспилотника. В одном эпизоде можно разглядеть, как снаряд влетает в окно водонапорной башни.

Отметим, что первые высокоточные боеприпасы появились в 80-х годах прошлого столетия. Советский и американский снаряды обладали схожими характеристиками и принципами наведения. На среднем участке траектории полет снаряда корректировался инерциальной системой, на подлете к цели включалась полуактивная лазерная головка самонаведения. Однако из-за несовершенства технологий снаряды могли поражать только цели, расположенные в прямой видимости оператора станции лазерной подсветки.

В 2011 году московское КБ "Компас" заявило об успешных испытаниях навигационного модуля ГЛОНАСС для артиллерийских снарядов ствольной артиллерии. То есть боеприпасы с такими взрывателями могут использоваться для ведения огня по ненаблюдаемым целям, тогда как управляемые снаряды с лазерным наведением "Краснополь" — по целям в пределах прямой видимости.

Другим существенным преимущество российских корректируемых снарядов является способность поражать бронетехнику и надводные цели на скорости до 36 километров в час. Американский M982 Excalibur делать этого не умеет.