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Редкая версия БТР-80 замечена в Сирии
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Редкая и очень громкая версия БТР-80 замечена в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
В сирийской операции против боевиков задействованы различные образцы легкобронированной техники российского производства. Среди них встречаются и не слишком распространенные модификации известных бронемашин. Например, звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80.
От обычного бронетранспортера она отличается установленными за башней громкоговорителями. Ее предназначение — вести разъяснительную работу в отношении сил противника и находящегося в зоне конфликта мирного населения. Дальность вещания может достигать 6000 м.
При этом такая деятельность может осуществляться как в движении, так и на стоянке. Как это происходит на обнародованном Muraselon News видеоматериале. Звуковещательная станция под сирийским флагом запечатлена в районе Алеппо. Из динамиков раздаются устные обращения, а также звучит музыка.
Сирийская командировка — не первый вооруженный конфликт, в котором была задействована ЗС-88. Она часто использовалась в различных событиях на постсоветском пространстве.
В настоящее время на базе БТР-80 создана более совершенная машина — ЗС-96.03, обладающая более высокими, чем у предшественницы, характеристиками.
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