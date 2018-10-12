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НАТО снова пытается устрашить Россию
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Cumhuriyet (Турция): Устрашение от НАТО 

ИноСМИ 13 часов назад
Фото: © U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton Firstbrook
НАТО и Россия продолжают показывать, на что способны, делая взаимные ходы в виде гигантских военных маневров, отмечает Cumhuriyet (Турция) . Вслед за учениями, которые Москва провела в прошлом месяце, НАТО тоже перешла к действиям. Североатлантический альянс сообщил, что с 25 октября по 7 ноября проведет крупнейшие за последние годы военные учения.
В то время как центром гигантских военных учений, которые комментируются как сигнал в адрес России, станет Норвегия, на поле боя будет отрабатываться сценарий пятой статьи.
НАТО и Россия, которые, как озвучивается во многих комментариях, переживают худший период в отношениях со времен холодной войны, продолжают показывать, на что способны, делая взаимные ходы в виде гигантских военных маневров. Вслед за учениями, которые Москва провела в прошлом месяце совместно с Китаем и Монголией, НАТО тоже перешла к действиям. Североатлантический альянс сообщил, что с 25 октября по 7 ноября проведет крупнейшие за последние годы военные учения при участии 29 союзников и шести партнеров.

Турция тоже участвует

Страны-партнеры, которые примут участие в маневрах под названием «Единый трезубец-18» (Trident Juncture 18), — Австралия, Финляндия, Швеция, Иордания, Грузия и Украина. В ходе учений, которые станут крупнейшими военными маневрами НАТО с 1980-х годов, будет разыгран сценарий пятой статьи устава альянса, гарантирующей коллективную оборону всем странам-союзникам.
Маневры, в которых будет задействовано воздушное, наземное и морское пространство, состоятся главным образом в Норвегии, но для морских учений также будут использоваться Северная Атлантика и Балтийское море, а для воздушных учений — воздушное пространство Финляндии и Швеции. В учениях примут участие 50 тысяч военнослужащих, 150 самолетов, 60 кораблей и 10 тысяч транспортных средств стран-союзников и стран-партнеров. Официальные лица НАТО отметили, что учения, в которых примет участие и Турция, «не направлены против каких-либо стран, нацелены на оборону и сдерживание».
Обратил на себя внимание тот факт, что, если в 2015 году учения «Единый трезубец 15» (Trident Juncture 15) принимали Италия, Португалия и Испания, то в этом году маневры состоятся в Норвегии, которая делит границу с Россией на северо-востоке. В прошлом месяце Россия провела крупнейшие со времен СССР маневры, в которых также приняли участие вооруженные силы Китая и Монголии. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что учения «Восток-2018» не направлены против третьих стран и носят исключительно оборонительный характер. Расширение НАТО на восток расценивается Россией как угроза ее национальной безопасности. А Запад воспринимает в качестве угрозы для себя присоединение Россией Крыма в 2014 году.
С другой стороны, минувшим днем также сообщалось, что Румыния, выразив беспокойство относительно усиления военной активности России в Черном море, заявила о необходимости обсудить укрепление европейской обороны. А Польша, выдвинув в качестве основания российскую угрозу, попросила США разместить постоянную военную базу на ее территории.
ИноСМИ: последние новости
National Interest (США): Новые израильские Ф-35 против российских С-300 в Сирии. Кто победит? Forbes (США): Прости, Вашингтон, но Индию от России тебе не отвадить The Hill (США): Действительно ли мы готовы к войне с Россией или Китаем?
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