Ещё
США не придут на войну с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конвоев не будет: США не придут на войну с Россией 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
В случае масштабной войны с Китаем или Россией практически все корабли военно-морских сил США будут заняты в боевых действиях и операциях. На практике это означает, что ВМС не смогут выделить боевые единицы для формирования конвоев и охраны транспортов, перевозящих стратегические грузы.
Если разразится крупномасштабный вооруженный конфликт с Россией и Китаем, пишет Defense News, то США придется прибегнуть к стратегическим переброскам с континентальной части государства личного состава и материально-технических средств. При этом могут быть задействованы до 90% корпуса морской пехоты США (КМП) и значительная часть армии США. Подобные перегруппировки потребуют привлечения большого количества морских судов.
Проблема в том, что для эскортирования подобного числа кораблей сил ВМС США может и не хватить. Более того, для укомплектования гражданских судов экипажами может не хватить и квалифицированных моряков.
В этом суть заявления бывшего контр-адмирала Марка Базби, руководителя департамента перевозок Управления по делам торгового флота США. Это федеральное ведомство в Соединенных Штатах организует гражданские морские перевозки в чрезвычайных ситуациях.
«Военно-морские силы США не вводят в заблуждение Командование морских перевозок и говорят нам, что у них, вероятно, не будет достаточного количества кораблей, чтобы сопровождать суда КМП на переходе морем. Они говорят нам — «пойдете самостоятельно, быстро и оставайтесь тихими и незаметными», — сказал адмирал Базби.
Между тем, потеря судов и квалифицированных моряков быстро оказала бы огромное влияние на снабжение материально-техническими средствами вооруженных сил США в случае, если Вашингтон вел бы масштабные военные действия за океанами.
К этому следует добавить, что со времен Второй мировой войны количество компетентных и обученных моряков в США существенно сократилось. Вместе с тем и коммерческий сектор судостроения переживает далеко не лучшие времена.
В этом случае вся ответственность за перевозки материальных средств легла бы на КМП, тем более если бы Китай и Россия начали топить суда снабжения в количествах, сравнимых с результатами боевой деятельности подводных сил Германии в обеих мировых войнах.
Сегодня, по оценкам Управления торгового флота США, для укомплектования экипажей 46 судов в силах готового резерва,15 судов КМП и примерно 60 зафрахтованных торговых судов по Морской программе обеспечения безопасности в кризисный период, потребуется почти 12 тыс. квалифицированных матросов. А вот с этим вопросом пока большие проблемы.
До Второй мировой войны в торговом флоте США было 55 тыс. моряков, а в разгар войны их количество достигло 200 тыс. человек.
Что касается предложения со стороны ВМС США осуществлять переход морем «тихо и незаметно», то для этого надо выключить навигационные огни, отключить автоматические идентификационные системы, выключить на кораблях РЛС, не использовать сотовые телефоны. И если подобные требования естественны для боевых кораблей, то они абсолютно чужды торговому флоту и будут рассматриваться там, как разновидность наказания.
«Но в этом плане нам [США] следует вспомнить тяжелые уроки Второй мировой, — в частности, 1942 год, когда немецкие подводные лодки топили наши [американские] торговые корабли налево и направо», — заметил контр-адмирал Базби.
Поэтому Командование морских перевозок США в настоящее время уделяет существенно больше внимания плаванию в оспариваемых водах и повышению скрытности переходов. Об этом заявил представитель КМП Ван Леунен.
Уроки, полученные в ходе Второй мировой, когда через Атлантику перебрасывалось огромное количество стратегических материалов, постоянно находятся в центре внимания ВМС США и Командования морских перевозок.
А командующий военно-морскими силами США в Европе адмирал Джеймс Фогго уже объявил возобновленное соревнование с Россией «четвертым сражением за Атлантику».
Перевозка материально технических средств — жизненно важная часть учений Trident Juncture, которые пройдут в октябре-ноябре 2018 года, добавил Фогго.
«В нашем распоряжении на этих мероприятиях будет 45 тыс. бойцов и командиров, более чем 60 кораблей, 120 самолетов и 10 тыс. транспортных единиц», — сказал адмирал.
«В ходе этих учений мы реально проверим действие статьи 5 Устава НАТО, а также результативность наших усилий в области «шестого домена ведения боевых действий», а именно, функционирования сферы материально-технического обеспечения», — подчеркнул Фогго.
Газета.Ru: последние новости
Спецкомиссия расследует причины падения МиГ-29 в Подмосковье ВВС США и Израиля выяснили секреты С-300 на Украине «Путин сделает в Ливии то же, что в Сирии»
Комментарии22
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прожить на 3,5 тысячи: министр дала совет россиянам1030
НАСА сделало радикальное предложение об МКС131
Хирург годами убивал и калечил пациентов21
США и Израиль раскрыли обман России в Сирии1424
«Умоетесь кровавыми соплями»: ведущий НТВ угрожал гостю108
Новости партнеров
Видео
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
02:08
Хирург годами убивал и калечил пациентов
Происшествия Статьи
05:20
НАСА сделало радикальное предложение об МКС
Наука и техника
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
03:36
Крушение «Союза» вылилось в уголовное дело
Криминал Войска
00:38
Сбившему фанатов ЧМ таксисту вынесли приговор
Криминал Общество
00:47
«Не трогайте маму»: ведущий НТВ выгнал гостя из студии
Общество Статьи
00:25
Миллиардер из Нью-Йорка: Трампу нашли врага
В мире Статьи
05:36
Такая ПАСЕ нам не нужна: Совет Европы грозит России
Политика Другое
02:34
Пуск ракет с российской подлодки попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение