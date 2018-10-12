Пуск ракет с российской подлодки попал на видео

Пуск баллистических ракет с российской подлодки попал на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебно-боевых пусков баллистических ракет подводных лодок. Все пуски баллистических ракет подводных лодок были своевременно обнаружены единой космической системой и наземными радиолокационными станциями.

В ходе учений, проводимых по поручению президента России Владимира Путина , были проверены система управления вооруженными силами и надежность прохождения учебно-боевых приказов.

Практические действия отработали дежурные смены пунктов управления, боевые расчеты ракетных полков, экипажи атомных подводных крейсеров Северного и Тихоокеанского флотов и летчики стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации Воздушно-космических сил.