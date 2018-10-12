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Пуск ракет с российской подлодки попал на видео
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Пуск баллистических ракет с российской подлодки попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебно-боевых пусков баллистических ракет подводных лодок. Все пуски баллистических ракет подводных лодок были своевременно обнаружены единой космической системой и наземными радиолокационными станциями.
В ходе учений, проводимых по поручению президента России Владимира Путина, были проверены система управления вооруженными силами и надежность прохождения учебно-боевых приказов.
Практические действия отработали дежурные смены пунктов управления, боевые расчеты ракетных полков, экипажи атомных подводных крейсеров Северного и Тихоокеанского флотов и летчики стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков дальней авиации Воздушно-космических сил.
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