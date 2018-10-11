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ВКС получили более 60 самолетов Су-35
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ВКС получили более 60 самолетов Су-35 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в частях ВКС была осуществлена поставка более 60 самолетов Су-35С, сообщили в Минобороны России.
Замминистра обороны провел рабочее совещание в 929-м государственном летно-испытательном центре Минобороны РФ (ГЛИЦ) имени Чкалова, где Криворучко проверил ход государственных испытаний многофункционального истребителя Су-35С поколения "4++".
"На сегодняшний день в частях ВКС завершена опытная эксплуатация, осуществлена поставка более 60 самолетов Су-35С", — заявил Криворучко.
Кроме того, замминистра отметил, что качество самолета Су-35С и его боевые и эксплуатационные характеристики очень высоко оцениваются летным составом, эксплуатирующим самолет в рамках специальной операции в Сирии.
Также сообщается, что замминистра ознакомился с передовыми научными разработками центра, осмотрел экспозицию проходящих испытания образцов боевой авиационной техники. Отмечается, что Криворучко дал высокую оценку работе ГЛИЦ имени Чкалова.
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