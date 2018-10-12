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Ураган «Майкл» «опустошил» базу ВВС США
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Ураган «Майкл» нанес серьезный ущерб базе ВВС США во Флориде 

РИА Новости + ещё 26 12 октября 2018
Фото: © AP Photo / David Goldman
Ураган "Майкл" нанес серьезный ущерб базе ВВС Тиндалл в американском штате Флорида, сообщается в заявлении военного объекта.
В четверг утром "Майкл" ослаб до тропического шторма. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере шесть человек, а потенциальный ущерб от урагана оценивается в миллиарды долларов.
Как сообщается, "Майкл" повредил каждое строение на территории базы.
"Зона обслуживания самолетов опустошена. Каждое строение серьезно получило серьезные повреждения. Многие здания полностью потеряны. Ураган полностью разрушил пристань Тиндалл", — говорится в заявлении, которое представители военного объекта опубликовали в Facebook.
На данный момент база закрыта, электричество и основные коммуникации не работают. Тем не менее, по словам представителей военного объекта, власти быстро отреагировали на запрос, и помощь ожидается уже к вечеру пятницы.
Ураган "Майкл" обрушился на побережье к северо-западу от "Мексико бич" во Флориде днем в среду. Скорость ветра в этот день достигала 250 километров в час.
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