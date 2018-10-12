Герой России скоропостижно скончался

Скоропостижно скончался один из генералов Росгвардии

Командующий восточным округом войск национальной гвардии Игорь Груднов скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Причина смерти генерал-полковника не раскрывается. В Росгвардии заявили, что он скоропостижно скончался 11 октября.

Игорь Груднов с 1980 года служил в управлении внутренних войск МВД по Украинской ССР и Молдавской ССР, с 1989-го — в управлении внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири.

В 1996 году его перевели на Северный Кавказ, и в итоге он стал командующим группировки «Север» в Чечне. Там Груднов получил множество ранений. В 2000 году после операции по освобождению Грозного от террористов Груднову присвоили звание Героя России.

Должность командующего восточным округом войск национальной гвардии он занял в октябре 2016 года. В Росгвардии подчеркнули, что Груднов любил Дальний Восток и планировал завершить там свою службу.