Ещё
Опубликовано видео испытаний транспортера «Ковчег»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео испытаний транспортера «Ковчег» 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Машина создана на базе военного транспортера ПТС-4, имеет более просторную кабину и облегченную конструкцию.
ПТС-ПС «Ковчег» создана для перевозки технику, людей и грузов как по суше, так и по воде, в том числе в сложных метеоусловиях, сообщает издание t-digest.
«На борт «Ковчег» способен взять около 16 тонн. Для примера, это несколько буксируемых гаубиц, армейский грузовик, бронетранспортер или БМП», — говорится в сообщении предприятия.
Машина создана из узлов и агрегатов танков Т-72 иТ-80. При этом с ПТС-4 была снята броня и крупнокалиберный пулемет для уменьшения массы.
ТК «Звезда»: последние новости
Израиль заявил, что Сирию не спасут российские C-300 МиГ между прошлым и будущим: в октябре 1977 года состоялся первый полет легендарного истребителя Роскосмос предложили вернуть под контроль Минобороны РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе91
Почему чиновники вытирают ноги о людей157
Министра уволили после скандального заявления838
«Кружевные трусики не панацея»139
Первый канал объяснил отмену съемок с Гузеевой2
Видео
00:25
Разозливший Кадырова чеченец приступил к работе
Политика
09:06
МКС может стать «консервой»
Наука и техника
01:25
Путин пошутил о помощи Белоруссии
Политика
00:46
Статус уже не мешает: как выгоняли министра-диетолога
Политика Статьи
00:27
Перекрывшую МКАД ради клипа жену депутата наказали
Общество
00:38
США не придут на войну с Россией
Армия Войска
00:49
Министра уволили после скандального заявления
Политика
00:47
Украинский мост «скопировали» с российской купюры
В мире Украина
00:53
Опубликовано видео испытаний транспортера «Ковчег»
Армия
00:43
Головокружительный прыжок через кольцо
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение