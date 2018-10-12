Опубликовано видео испытаний транспортера «Ковчег»

Машина создана на базе военного транспортера ПТС-4, имеет более просторную кабину и облегченную конструкцию.

ПТС-ПС «Ковчег» создана для перевозки технику, людей и грузов как по суше, так и по воде, в том числе в сложных метеоусловиях, сообщает издание t-digest.

«На борт «Ковчег» способен взять около 16 тонн. Для примера, это несколько буксируемых гаубиц, армейский грузовик, бронетранспортер или БМП», — говорится в сообщении предприятия.

Машина создана из узлов и агрегатов танков Т-72 иТ-80. При этом с ПТС-4 была снята броня и крупнокалиберный пулемет для уменьшения массы.