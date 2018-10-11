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Авиация ЦВО обеспечит запуск «Союза МС-10»
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Авиация ЦВО обеспечит запуск «Союза МС-10» 

ТК «Звезда» + ещё 4 5 часов назад
Фото: МО РФ
Старт космического корабля будут обеспечивать четыре вертолета Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12, а также 10 единиц наземной техники.
Авиация ЦВО была переброшена на оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане, Караганде и Горно-Алтайске с целью обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10», который запланирован на четверг, 11 октября. Информацию об этом распространила пресс-служба Центрального военного округа.
Пуск ракеты должен состояться в 11:40 по московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур.
В ЦВО также сообщили, что старт будут обеспечивать примерно 100 военнослужащих, четыре вертолета Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12, а также 10 единиц наземной техники.
Ранее сообщалось, что 11 октября на МКС отправится новый усеченный состав экспедиции. На борту «Союза» будут россиянин Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. А место третьего пассажира займет контейнер с продуктами и исследовательским оборудованием. Планируется, что специалисты проведут на орбите 187 суток.
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