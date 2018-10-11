Авиация ЦВО обеспечит запуск «Союза МС-10»

Старт космического корабля будут обеспечивать четыре вертолета Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12, а также 10 единиц наземной техники.

Жезказгане, Караганде и Авиация ЦВО была переброшена на оперативные аэродромы в Байконуре Горно-Алтайске с целью обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10», который запланирован на четверг, 11 октября. Информацию об этом распространила пресс-служба Центрального военного округа.

Пуск ракеты должен состояться в 11:40 по московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур.

В ЦВО также сообщили, что старт будут обеспечивать примерно 100 военнослужащих, четыре вертолета Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12, а также 10 единиц наземной техники.