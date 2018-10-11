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Украина готовит провокацию в Азовском море
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СМИ: Украина готовит провокацию в Азовском море 

Российская Газета + ещё 29 2 часа назад
Провокацию для дискредитации российских пограничников готовит в Азовском море украинская сторона. В мероприятии планируется задействовать представителей средств массовой информации Украины.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. Уточняется, что 11 октября сотрудники Госпогранслужбы Украины намерены направить в Азовское море сторожевой катер с журналистами на борту. Сотрудники украинских СМИ должны будут собрать информацию и подготовить репортажи о якобы агрессивных действиях Пограничной службы ФСБ России в отношении украинских гражданских судов, а также блокаде морских портов Украины в Азовском море.
Несмотря на законные действия российских пограничников, украинская сторона зачастую необъективно и недостоверно описывает происходящее на Черном и Азовском морях.
Между тем, 10 октября пограничники РФ помогли экипажу сухогруза "Нила". Судно с украинской командой получило пробоину, из-за которой в трюм начала поступать вода. Члены экипажа, не задействованные в ремонтных работах, были приняты на борт российского пограничного патрульного судна "Парус". Когда опасность затопления миновала, украинские моряки вернулись на свой сухогруз.
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