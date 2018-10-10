В небе над Украиной появились истребители США

В небе над Украиной появились американские истребители

На Украине начались учения «Чистое небо — 2018». Об этом говорится в сообщении командования ВВС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

В рамках учений прошли совместные полеты украинских и американских пилотов, которые отрабатывали маневры над Хмельницкой областью. «В воздухе экипажи F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пилоты обеих стран осуществляют ознакомительные полеты на самолетах союзников», — уточнили в ведомстве.

«Учения направлены на повышение региональных возможностей по защите суверенитета воздушного пространства и укрепления мира и безопасности путем совершенствования сотрудничества, взаимодействия и совместимости между партнерами по Альянсу и другими союзниками в регионе», — приводит УНИАН слова представителей посольства Украины в США.

Учения продлятся 12 дней, всего в них принимают участие представители девяти стран: Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Украины.