Ещё
«Макарову» нашли замену
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России создали новый пистолет для военных 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый пистолет для Минобороны РФ находится на госиспытаниях, которые завершатся в декабре, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Альберт Баков.
"Пистолетный комплекс создан и проходит государственные испытания на полигонах Минобороны РФ. Завершение государственных испытаний в соответствии с Директивой Минобороны РФ — декабрь 2018 года, после чего будет принято решение о принятии его на снабжение Вооруженных сил РФ", — сказал Баков.
Ранее сообщалось, что в интересах министерства обороны ЦНИИТОЧМАШ разрабатывает пистолет под патрон 9×21, призванный заменить ПМ (пистолет Макарова), который настоящее время является самым массовым пистолетом в российской армии. Подразделения спецназначения используют пистолет Стечкина, ориентированный под патрон 9×18.
Последние новости
Почему через 30 лет исчезнут кладбища Братья Магомедовы из СИЗО обратились к Нурмагомедову Все прояснилось: зачем США нужен "особый статус Донбасса"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина получила автокефалию482
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске56
Убийство королевы красоты попало на видео18
Япония направила России протест106
Праздник с Пугачевой закончился скандалом2
Видео
00:12
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
Происшествия
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
04:11
Украина получила автокефалию
Украина В мире
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
02:22
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым
Происшествия Другое
01:56
Путин получил необычный подарок на день рождения
Политика
00:46
В деле Скрипалей появился третий «отравитель»
В мире
00:19
Убийство королевы красоты попало на видео
Происшествия Азия
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение