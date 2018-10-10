«Макарову» нашли замену

В России создали новый пистолет для военных

"Пистолетный комплекс создан и проходит государственные испытания на полигонах Минобороны РФ. Завершение государственных испытаний в соответствии с Директивой Минобороны РФ — декабрь 2018 года, после чего будет принято решение о принятии его на снабжение Вооруженных сил РФ", — сказал Баков.

Ранее сообщалось, что в интересах министерства обороны ЦНИИТОЧМАШ разрабатывает пистолет под патрон 9×21, призванный заменить ПМ (пистолет Макарова), который настоящее время является самым массовым пистолетом в российской армии. Подразделения спецназначения используют пистолет Стечкина, ориентированный под патрон 9×18.