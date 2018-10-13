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РФ приготовилась к наведению порядка после бомбежек США
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Россия приготовилась к наведению порядка после американских бомбежек 

Lenta.ru + ещё 14 54 минуты назад
Фото: function.mil.ru
Российские саперы завершили подготовку к выполнению задач по разминированию в лесах лаосской провинции Боликхамсай, территория которой подвергалась массированным бомбардировкам ВВС США в ходе гражданской войны в 1960-1970-х годах. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
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Готовность военнослужащих оценил командир отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Было проверено оборудование и различные системы защитного костюма сапера. Помимо этого, для сотрудников центра провели инструктаж.
Саперы будут командированы в Лаос на пять месяцев. Им предстоит очистить от взрывоопасных предметов более 100 гектар лесистой местности в 350 километрах от Вьентьяна, лаосской столицы.
Гражданская война в Лаосе велась между правительством страны, которое поддерживали США и Южный Вьетнам, и партизанами движения Патет Лао, получавшими помощь от СССР и Северного Вьетнама. Конфликт начался в декабре 1960 года и официально завершился в 1973-м, однако после его окончания и прихода к власти коммунистов в 1975-м в джунглях на территории страны оставались ополченцы-хмонги, вооружавшиеся ЦРУ для борьбы с Патет Лао. Последние хмонги сдались лаосским властям в середине 2000-х.
Согласно открытым источникам, за время конфликта в Лаосе американская авиация сбросила на территорию этого государства свыше 270 миллионов кассетных бомб. Это превышает количество боеприпасов, сброшенных США на Германию и Японию во Второй мировой войне. В результате бомбежек, факт которых Вашингтон долго не признавал, на лаосских землях к концу гражданской войны оставались 78 миллионов неразорвавшихся снарядов. В стране неоднократно проводились миссии по разминированию, но жертвы среди мирного населения до сих пор не удается предотвратить в том числе из-за желания самих местных жителей заработать на сбыте металлолома.
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