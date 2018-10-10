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Япония направила России протест
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Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске

Япония выразила России протест против стрельб на Курилах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
Москве направлен протест в связи с учебными стрельбами в районе южных Курильских островов, сообщил генсек японского кабмина Есихидэ Суга.
Протест заявлен через посольство в Москве, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».
Суга заявил, что «усиление присутствия российских вооруженных сил на четырех северных островах противоречит» позиции Токио по территориальному вопросу.
Японский аналитик был поражен после посещения Курил
Япония считает, что необходимо «коренное» решение самой территориальной проблемы, и настроена на «упорные переговоры».
«Санкэй» пишет, что учения запланированы на 10–13 октября. В 2018 году это уже девятые учения в регионе.
Напомним, российские военные уже сделали Японии уступку по использованию Курил — при проведении учений «Восток — 2018» не использовали территорию Курильских островов.
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