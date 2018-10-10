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США закрыли базу ВВС на Кипре
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США зря потратили на базу ВВС на Кипре 71 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 4 часа назад
Американская военно-воздушная база на Кипре, на которую США впустую потратили 71 млн долларов, закрыта, говорится в докладе Госдепа.
База просуществовала с 2013 года по 2017 год. Там были дислоцированы примерно 40 контрактников и пять вертолетов. На базу приходилось тратить около 20 млн долларов в год. При этом выяснилось, что совет Госдепа по вопросам авиации разрешения на создание базы не давал.
В докладе говорится, что так и не было предоставлено ни одного документа, поясняющего «назначение этой базы, оценочную стоимость ее возможной эвакуации или сроки эксплуатации», передает ТАСС со ссылкой на ABC.
Создание базы связывают с нападением на базу ЦРУ в ливийском Бенгази. Сообщается, что базу ВВС на Кипре открыли на случай экстренной эвакуации американских дипломатов из Ливана.
В июле глава комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд рассказал, что на «передовом базировании в 177 странах» находятся более 300 тыс. военных США.
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