Раскрыты подробности военного присутствия РФ в Ливии

Раскрыты подробности российского военного присутствия в Ливии

Россия в последние месяцы перебрасывала в Ливию военный контингент. Об этом РБК рассказал источник в российском Минобороны

Речь идет о нескольких десятках элитных десантных подразделений. Их перебрасывали в восточную Ливию из подмосковных частей.

РБК также передает слова источника, близкого к ливийским властям, о том, что Россия действительно ведет военную активность в регионе. Союзником Москвы в стране является глава Ливийской национальной армии маршал Халиф Хафтар. Отмечается, что российское присутствие связано с нефтегазовыми интересами.

Ранее 9 октября британские спецслужбы сообщили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй , что Россия направляет в Ливию войска. Утверждалось, что Москва «хочет превратить Ливию в новую Сирию» и взять под контроль крупнейший маршрут нелегальной миграции в Европу.

Как писала The Sun, Кремль поддерживает Хафтара и снабжает его войска тяжелым вооружением. В восточной Ливии уже находятся офицеры военной разведки и подразделения спецназа, прибывшие туда для обучения и обеспечения канала связи. Также в прибрежных городах Тобрук и Бенгази расположены две российские военные базы, которые действуют под прикрытием частной военной компании Вагнера, уже имеющей там форпосты. Кроме того, источник считает, что в Ливии размещены российские противокорабельные системы «Калибр» и зенитные ракетные комплексы С-300.

Госдуме заявили, что любые заявления на тему присутствия России в Ливии безосновательны.