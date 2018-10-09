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Раскрыты подробности военного присутствия РФ в Ливии
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Раскрыты подробности российского военного присутствия в Ливии 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Rodrigo Abd / AP
Россия в последние месяцы перебрасывала в Ливию военный контингент. Об этом РБК рассказал источник в российском Минобороны.
Речь идет о нескольких десятках элитных десантных подразделений. Их перебрасывали в восточную Ливию из подмосковных частей.
РБК также передает слова источника, близкого к ливийским властям, о том, что Россия действительно ведет военную активность в регионе. Союзником Москвы в стране является глава Ливийской национальной армии маршал Халиф Хафтар. Отмечается, что российское присутствие связано с нефтегазовыми интересами.
Ранее 9 октября британские спецслужбы сообщили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что Россия направляет в Ливию войска. Утверждалось, что Москва «хочет превратить Ливию в новую Сирию» и взять под контроль крупнейший маршрут нелегальной миграции в Европу.
Как писала The Sun, Кремль поддерживает Хафтара и снабжает его войска тяжелым вооружением. В восточной Ливии уже находятся офицеры военной разведки и подразделения спецназа, прибывшие туда для обучения и обеспечения канала связи. Также в прибрежных городах Тобрук и Бенгази расположены две российские военные базы, которые действуют под прикрытием частной военной компании Вагнера, уже имеющей там форпосты. Кроме того, источник считает, что в Ливии размещены российские противокорабельные системы «Калибр» и зенитные ракетные комплексы С-300.
В Госдуме заявили, что любые заявления на тему присутствия России в Ливии безосновательны.
В 2011 году в Ливии началась гражданская война после свержения лидера страны Муаммара Каддафи, часть территории захватили радикальные исламисты. В настоящее время в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.
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