Ещё
«Уголковая защита» появится на украинском БТР «Варан»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Уголковая защита» появится на украинском БТР «Варан» 

Российская Газета + ещё 4 9 октября 2018
Фото: Википедия
На киевской оружейной выставке "Оружие и безопасность 2018" в очередной раз будет представлен "новейший" бронетранспортер "Варан". В Сети уже появились компьютерные изображения этой боевой машины. Российских экспертов удивила смонтированная на бортах поверх основной брони дополнительная защита. Своим внешним видом она напоминает "уголковую броню", которую военнослужащие элитной сирийской 105-й бригады Республиканской гвардии крепят на имеющуюся у них технику.
Первоначально такие "уголки" были замечены на штатных для этого соединения Т-72М1. Эти танки принимали участие во многих боевых действиях, в том числе городских, и продемонстрировали высокую неуязвимость. Потери были минимальными.
Вдохновленные этим сирийцы затем стали дооборудовать подобным образом уже более легкие машины — зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" и БМП-1. Они также успешно воевали, например, принимали участие в сражениях в районе Дамаска.
Что же касается БТР "Варан", то данная машина была впервые представлена еще в 2015 году. Она создана с использованием узлов и деталей БТР-70, что, в принципе, может сыграть негативную роль в ее судьбе. Дело в том, что советская основа в качестве донора применяется и в другом украинском "шедевре" — БТР-3, который уже находится в серийном производстве и ограниченно поставляется на экспорт. Поэтому "семидесятых" в качестве "доноров" на обе модели просто не хватает, а производство всех комплектующих на Украине сейчас невозможно.
Так что даже "уголковая защита" не сможет защитить проект "Варан" от полного упадка, произошедшего в украинской оборонной промышленности
Российская Газета: последние новости
Индия прокомментировала угрозы США из-за покупки С-400 у России "Ярсы" отправились на пусковые позиции Российские военные начали тестировать экзоскелет
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шепелева попросили уйти с Первого канала38
«Вы увидите»: Трамп ответит на сделку России с Индией141
Россию пригрозили исключить из Совета Европы139
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье428
Аниту Цой срочно прооперировали8
Видео
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
03:31
Украина готовит провокацию в Азовском море
Войска Армия
03:03
«Вы увидите»: Трамп ответит на сделку России с Индией
Армия Оружие
00:26
Выстрелы средь бела дня: видео с места убийства следователя
Происшествия Статьи
01:19
«Автономия» для Крыма и другие события дня
В мире
00:26
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье
Происшествия Криминал
02:34
Пореченков пострадал из-за Донбасса и Крыма
Шоу-бизнес
00:12
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение