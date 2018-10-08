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Минобороны создаст представительство в ЦАР
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В ЦАР могут создать представительство Минобороны России 

РИА Новости + ещё 10 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия предложит Центральноафриканской Республике создать свое представительство при министерстве национальной обороны ЦАР и помощь в восстановлении армии этой страны, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в понедельник.
"Одобрить представленный Минобороны РФ согласованный с МИДом России проект соглашения между правительством РФ и правительством ЦАР о создании представительства Минобороны РФ при министерстве национальной обороны и восстановлении армии ЦАР", — говорится в документе.
Как отмечается, цель предлагаемого соглашения — оказание содействия ЦАР в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества, обучение российскими специалистами военнослужащих ЦАР эксплуатации, ремонту и применению поставляемыми ей техники и вооружения.
Согласно проекту, представительство будет содержаться за счет российской стороны. В его состав войдут пять человек: руководитель представительства, его заместитель, помощник руководителя представительства по контрактной работе, старший офицер и референт-переводчик. Они и члены их семей будут находиться под юрисдикцией России.
Согласно документу, сотрудники представительства не будут участвовать в боевых действиях на территории ЦАР. В случае, если они окажутся в зоне чрезвычайной ситуации на территории ЦАР, власти этой страны примут меры для обеспечения их безопасности.
"Поручить Минобороны РФ провести переговоры с ЦАР и от имени правительства РФ подписать соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.
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