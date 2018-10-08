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«Град»-коротышку представили на Украине
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«Град»-коротышку представили на Украине 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Facebook Юрій Гоголєв
В Сети появились фотографии этого экспоната, запечатленного на прицепе-трейлере в момент переброски в Киев.
Основное отличие заключается в том, что вместо привычного полноприводного трехосного шасси мы видим автомобиль с колесной формулой 4х4. Как сообщает Украинский военный портал, реактивная система залпового огня выполнена на базе КрАЗ-5401НЕ. Большая кабина предназначена для перевозки всего расчета. Это, в принципе, можно назвать положительной стороной новинки.
В то же время у специалистов возникают сомнения, что эта относительно короткая боевая машина будет устойчива при стрельбе. В любом случае, проходимость ее будет намного хуже, чем у варианта с "Уралом — 4320". Украинские военные эксперты без особого энтузиазма восприняли появление этой РСЗО. В лучшем случае эти машины пойдут на экспорт, а скорее всего будет как всегда — все ограничится изготовлением одного демонстрационного образца.
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