Американский беспилотник заметили у Крыма

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Американский беспилотник заметили у берегов Крыма 

РИА Новости 40 минут назад
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, следует из данных авиационного ресурса PlaneRadar.
По данным портала, Global Hawk вылетел с итальянской авиабазы Sigonella, пролетел Грецию, Румынию, а затем в 11 утра по московскому времени начал разведку у линии разграничения в Донбассе.
Далее Global Hawk направился к черноморскому побережью.
Кроме того, примерно в это же время у Крыма был также замечен американский патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, отмечает PlaneRadar.

Активность у российских границ

В последнее время американские разведывательные самолеты стали заметно чаще появляться у российских границ. Так, в прошлую субботу американский беспилотник провел разведку вблизи Калининграда, а неделей ранее самолет-разведчик был замечен в районе Крыма и Краснодарского края.
Минобороны не раз призывало Пентагон прекратить подобные операции, однако США ответили на это отказом.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отмечает, что американское оборонное ведомство как минимум три года проводит полеты у российских границ. Стратегический курс Пентагона определяет Россию как одного из главных противников, а потому с каждым годом на аналогичные операции будет выделяться все больше средств, подчеркнул он.
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