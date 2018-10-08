Американский беспилотник заметили у Крыма

Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

По данным портала, Global Hawk вылетел с итальянской авиабазы Sigonella, пролетел Грецию, Румынию, а затем в 11 утра по московскому времени начал разведку у линии разграничения в Донбассе.

Далее Global Hawk направился к черноморскому побережью.

Кроме того, примерно в это же время у Крыма был также замечен американский патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, отмечает PlaneRadar.

Активность у российских границ

В последнее время американские разведывательные самолеты стали заметно чаще появляться у российских границ. Так, в прошлую субботу американский беспилотник провел разведку вблизи Калининграда, а неделей ранее самолет-разведчик был замечен в районе Крыма и Краснодарского края.

Минобороны не раз призывало Пентагон прекратить подобные операции, однако США ответили на это отказом.