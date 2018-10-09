Ещё
ВСУ «отразили» высадку десанта на Азове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВСУ «отразили» высадку десанта на Азове 

News.ru + ещё 4 48 минут назад
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Подразделения Операции объединенных сил (ООС) провели тактические учения на юге Донецкой области. Целью маневров стало отражение высадки морского десанта условного противника на побережье Азовского моря.
В учениях приняли участие тактическая авиация, отряды морской охраны пограничной службы Украины, артиллерия, Национальная гвардия, танкисты, действующие в составе резерва, и инженерные подразделения отряда минных заградителей.
«Указанные подразделения, силы и средства из состава ОСС привлекаются к противодесантной обороны. Авиация, артиллерия и танки последовательно уничтожали десант противника при подходе к берегу и при попытках высадиться», — говорится в сообщении штаба Объединенных сил в Facebook.
Вслед за этим подразделения Национальной гвардии и танкового резерва вытесняли в море противника, пытавшегося закрепиться на побережье. В командовании уточнили, что все подразделения, задействованные в учениях, действовали слажено и подтвердили готовность к выполнению задач по назначению.
Ранее News.ru сообщал, что на территории Хмельницкой и Винницкой областей Украины стартовали учения «Чистое небо — 2018». В маневрах принимают участие военные Бельгии, Великобритании, США, Польши и других стран НАТО.
News.ru: последние новости
В Израиле сомневаются в эффективности С-300 против F-35 Российские военные обучат африканцев Россия поставила Сирии три дивизиона С-300 бесплатно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Андреевой нашли замену на Первом канале134
Украина готовит провокацию у Крымского моста146
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35208
Галкину приписали роман с известной телеведущей22
Литва направила России ноту протеста16
Видео
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
25:30
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
Общество
00:42
Литва направила России ноту протеста
В мире Политика
01:19
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»
Общество
00:38
Раскрыт секрет популярности С-400 за рубежом
Армия Оружие
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
00:31
Юнкер передразнил Терезу Мэй
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение