ВСУ «отразили» высадку десанта на Азове 

Подразделения Операции объединенных сил (ООС) провели тактические учения на юге Донецкой области. Целью маневров стало отражение высадки морского десанта условного противника на побережье Азовского моря.
В учениях приняли участие тактическая авиация, отряды морской охраны пограничной службы Украины, артиллерия, Национальная гвардия, танкисты, действующие в составе резерва, и инженерные подразделения отряда минных заградителей.
«Указанные подразделения, силы и средства из состава ОСС привлекаются к противодесантной обороны. Авиация, артиллерия и танки последовательно уничтожали десант противника при подходе к берегу и при попытках высадиться», — говорится в сообщении штаба Объединенных сил в Facebook.
Вслед за этим подразделения Национальной гвардии и танкового резерва вытесняли в море противника, пытавшегося закрепиться на побережье. В командовании уточнили, что все подразделения, задействованные в учениях, действовали слажено и подтвердили готовность к выполнению задач по назначению.
Ранее News.ru сообщал, что на территории Хмельницкой и Винницкой областей Украины стартовали учения «Чистое небо — 2018». В маневрах принимают участие военные Бельгии, Великобритании, США, Польши и других стран НАТО.