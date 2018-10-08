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Бойцы ВСУ подорвались на собственной мине
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Бойцы ВСУ подорвались на собственной мине под Луганском 

ТК «Звезда» + ещё 1 25 минут назад
Фото: МО Украины, flickr
В Народной милиции ЛНР подчеркнули, что в рядах ВСУ продолжают фиксироваться небоевые потери.
Два бойца ВСУ получили осколочные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве, которое было установлено военнослужащими их же подразделения. Инцидент произошел в зоне так называемой «операции объединенных сил».
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, оборонное ведомство Республики практически ежедневно фиксирует «факты небоевых потерь противника».
«Очередной случай произошел в одном из подразделений 53-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Кряковка», — цитирует его слова Луганский информационный центр.
Марочко подчеркнул, что ЧП произошло 6 октября. Однако же доклад о происшествии «в вышестоящий штаб не приходил».
Он также предположил, что эти небоевые потери вероятнее всего будут представлены как боевые, которые были получены в результате якобы «обстрелов со стороны Народной милиции ЛНР».
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что моральное состояние бойцов ВСУ продолжает ухудшаться, в связи с чем фиксируются новые случаи мародерства и «пьяных разборок», а также дезертирства и даже самоубийств.
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