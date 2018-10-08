Война без потерь: британские БПЛА сразятся с Россией

Великобритания использует на военных учениях беспилотники «против России»

Королевская армия Великобритании впервые применит беспилотные летательные аппараты на учениях в Омане . Командование британцев планирует использовать одновременно большое количество беспилотников, каждый из которых стоит порядка $1,3 тыс. При этом в рамках учений Saif Sareea в качестве условного противника выступает «Россия», противостоять которой будут около 5,5 тыс. британских солдат.

Королевские вооруженные силы Великобритании впервые используют множество беспилотных летательных аппаратов в рамках крупнейших за последние 17 лет учений Saif Sareea в Омане.

Как сообщает газета The Times, роль условного противника в ходе этих маневров отводится «в том числе» и России

Командование британских королевских ВС планирует использовать дроны-беспилотники стоимостью менее £1 тыс. (порядка $1,3 тыс. за штуку). Как отмечается в публикации, БПЛА такого типа были «весьма популярным рождественским подарком в прошлом году».

Оманские учения для британских военных действительно самые масштабные за последнее время. В них принимает участие около 5,5 тыс. военнослужащих всех родов войск. Стоимость их проведения оценена примерно в £100 млн (то есть около $130 млн). В учениях задействованы 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей и 8 самолетов «Тайфун».

В начале лета 2018 года, тем не менее, попытка британского министра обороны Гэвина Уильямсона выбить дополнительное финансирование для армии обернулась неудачей. Премьер-министр Тереза Мэй не только отказалась от дополнительного финансирования, но и задалась вопросом: действительно ли британская армия является первоклассной и современной?

«переосмыслить потенциал, необходимый для того, чтобы быть современной военной державой и сфокусироваться на возможностях Британии в сфере кибербезопасности, противостоять новых угрозам, в том числе со стороны России». В разговоре с министром обороны Мэй попросила его

Позже в офисе Мэй опровергли информацию, что премьер-министр сомневается в военном потенциале страны.

«Категорически неверно предполагать, что нынешняя позиция Великобритании как лидирующей в сфере обороны нации подверглась сомнению. Премьер-министр решительно привержена поддержанию мощи вооруженных сил Великобритании и их способности противостоять и при необходимости устранять угрозы, с которыми мы сталкиваемся», — прокомментировал слова британского премьер-министра ее пресс-секретарь.

Тем не менее, по данным аналитического издания Financial Times, должностные лица министерства обороны в срочном порядке работают над документом, который должен будет объяснить, что значит быть

«ведущей военной державой, стоящей в одном ряду с США, Россией, Китаем и Францией».

В начале года Гэвин Уильямсон заявил, что Москва разрабатывает план по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Великобритании.

«Они будут думать так: «Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране», — заявил Уильямсон.

Министр обороны Великобритании подчеркнул, что внимание России привлекают в первую очередь газопроводы и энергетические кабели, связывающие Туманный Альбион с континентальной Европой. Сейчас три миллиона домов в Британии обеспечиваются энергией от трех газопроводов с континента и четырех энергокабелей. Также планируется прокладка дополнительных магистралей, сообщает The Daily Telegraph , и от поставок газа и электричества из Европы будут зависеть уже 8 млн британских домов.

Полгода спустя Уильямсон вновь заявил, что Россия является одной из самых серьезных угроз для национальной безопасности Великобритании.

«Угрозы, c которыми мы сталкиваемся, становятся все больше. Иран все более опасен, Северная Корея обладает ядерным оружием, границы становятся все более расплывчатыми из-за того, что наши враги действуют в серых зонах при помощи кибератак и лживых новостей. Одна из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня — Россия», — подчеркнул глава британского минобороны.

Это заявление Уильямсон сделал, выступая на съезде правящей Консервативной партии . Он объяснил российскую угрозу «реваншистскими настроениями Москвы», однако добавил, что Лондон готов этой угрозе противостоять.

«Мы, как нация, будем защищать наши ценности, мы не позволим Кремлю переписать итоги «холодной войны», — подытожил министр.

В своем выступлении Уильямсон также сделал большой акцент на российском усилении в Арктике.

В посольстве России в Лондоне считают, что риторика министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона носит «воинственный» характер.