Авиация США прибыла на Украину для учений

«Никакого серьёзного военного значения»: авиация США прибыла на Украину для участия в учениях

На Украину для участия в учениях «Чистое небо — 2018» прибыли самолёты Военно-воздушных сил США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules. Целью манёвров, которые пройдут с 8 по 19 октября, заявлено повышение подготовки и совместимости украинских военных с силами НАТО . Ранее Пётр Порошенко неоднократно называл Украину «восточным флангом» Североатлантического альянса. Как указывают аналитики, Киев постарался превратить манёвры в политическое шоу. Также военные эксперты отметили, что эти учения сложно назвать крупномасштабными.

Посольство США в Киеве сообщило о прибытии на Украину военной авиации, которая будет задействована в международных учениях «Чистое небо — 2018», которые пройдут с 8 по 19 октября в западной и центральной части страны.

«Самолёты Военно-воздушных сил США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли на Украину для участия в военных международных учениях ClearSky2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Великобритании, Дании, Нидерландов, Польши, Румынии и О проведении манёвров Министерство обороны Украины объявило во второй декаде сентября. Помимо американских и украинских военных в них будут задействованы представители Бельгии Эстонии — в общей сложности 700 человек. Планируется проведение 330 вылетов авиационной техники. Целью учений заявлено повышение уровня подготовки украинских военнослужащих и укрепление контактов с представителями НАТО.

«Украина всегда надувает щёки»

Предстоящие манёвры носят рядовой характер и российских наблюдателей на них не приглашали из-за скромного числа их участников. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин

«Мы будем издали наблюдать, поскольку, согласно Венскому документу, нас на эти учения приглашать не будут, потому что состав этих учений достаточно маленький. Думаю, провокаций ожидать не стоит, но, поскольку мы серьёзная страна, будем следить», — сказал он в разговоре с RT.

Также эксперт напомнил о недавнем переходе через Керченский пролив двух украинских кораблей — «Донбасс» и «Корец».

«Украина всегда надувает щёки. Два ржавых корыта зашли в Азовское море, а они чуть ли не назвали это боевой операцией. Оказалось, что на этих судах был российский лоцман, а чтобы пройти через Керченский пролив они получали разрешение у капитана Керченского порта», — пояснил Литовкин.

В свою очередь, военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин указал, что участие американских и западных военнослужащих обусловлено необходимостью продемонстрировать Киеву свою поддержку и сотрудничество, используя малые силы, которые не имеют никакого военного значения.

«Это обычные учения, которые запланированы у них достаточно давно, которые они превратили в некое политическое шоу, пригласив туда американцев. Но какого-то серьёзного военного значения эти учения не имеют. Это такая демонстрация того, что у Украины есть ВВС и она имеет достаточно влиятельных союзников», — пояснил Шурыгин в беседе с RT.

Военное позиционирование

Ранее в этом году Киев уже участвовал в учениях с иностранными силами. Так, с 9 по 21 июля в акватории Чёрного моря, а также в Одесской и Николаевской областях прошли ежегодные украинско-американские учения Sea Breeze — 2018.

Кроме того, с 3 по 14 сентября во Львовской области прошли украинско-американские военные учения Rapid Trident — 2018. В них в общей сложности были задействованы 2500 военнослужащих и 350 единиц техники из 14 стран, десять из которых — члены НАТО.

При этом президент Украины Пётр Порошенко выразил намерение в следующем году расширить районы проведения совместных с Америкой военных учений. Кроме того, он неоднократно называл Украину «восточным флангом НАТО».

«Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами», — сказал Порошенко при получении от США двух патрульных катеров, спущенных на воду в 1988 году и выведенных из эксплуатации в 2017-м.

Кондолиза Райс. Добавим, что накануне о необходимости поддержки армии Украины, а также усилении военного присутствия батальонов НАТО в Польше и странах Балтии для «сдерживания России» заявила бывший советник президента США по вопросам безопасности и экс-глава Госдепа

«Российское правительство уже пересекло все возможные красные линии и заслуживает адекватного ответа», — сказала она украинскому изданию «Новое время».

Тем не менее страны НАТО осуждают российские учения, которые РФ проводит на собственной территории. Так, по мнению Североатлантического альянса, манёвры «Восток-2018», проходившие 11—15 сентября в Сибири и на Дальнем Востоке, якобы являются подготовкой российских военных к «масштабным конфликтам».

Однако, как заметил президент РФ Владимир Путин , это не Россия двигает воинские контингенты к границам стран НАТО. Российский лидер подчеркнул, что Москва должна реагировать на действия стран НАТО вблизи своих границ, а также на появление там элементов американской системы ПРО.