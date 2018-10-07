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Российские военные корабли приблизились к Латвии
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В Латвии сообщили о приближении российских военных кораблей к границам 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
Национальные вооруженные силы Латвии утверждают, что российский военный корабль приблизился к границам республики.
"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 6 октября идентифицировали корабль класса "Стерегущий" Вооруженных сил России", — говорится в сообщении в Twitter.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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