В США оценили готовность к войне с Россией

The Hill (США): Действительно ли мы готовы к войне с Россией или Китаем?

Будет ужасно, если США ввяжутся в масштабную войну, но будет еще ужаснее, если они ее проиграют.

Несмотря на растущую угрозу со стороны России Китая , военные кампании Америки в Афганистане Ираке внушили американской общественности усталость от войны и заставили США сосредоточиться на борьбе с терроризмом и с повстанческими движениями.

Чтобы сдержать и при необходимости нанести поражение России и Китаю, Министерству обороны США , вероятнее всего, понадобится разработать стратегию, которая позволит преодолеть это препятствие.

Стратегия национальной безопасности предполагает, что Министерство обороны США должно сосредоточиться на «соперничестве крупных держав», то есть на соперничестве с Россией и Китаем. Те шаги, которые недавно предприняли Россия и Китай, указывают на их готовность бросить вызов существующему международному порядку и месту США в нем.

Чтобы предотвратить возможные провокационные действия в дальнейшем, Министерство обороны США могло бы лучше подготовиться посредством инвестиций в новые технологии, разработки новых способов их применения и развернуть свои силы там, где их можно будет быстро пустить в ход. В более широком смысле и американской общественности, и Министерству обороны США нужно будет пройти процесс переориентации, чтобы сконцентрироваться на возможной перспективе большой войны.

Возможно, Министерству обороны не удастся получить необходимое количество ресурсов или возможность изменить то, как оно ведет свои дела и куда оно направляет свои инвестиции, не убедив широкую общественность в том, что вероятность начала войны с Россией или Китаем достаточно высока для того, чтобы дополнительно к ней подготовиться.

Очередные шаги и лежащие в их основе причины дают нам повод для тревоги. К примеру, правительства Путина и Си обеспокоены тем, как их народы оценивают их легитимность и экономические перспективы, поэтому они вполне могут инициировать военные кампании на территории других стран, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Кроме того, военные кампании России в Крыму , на Украине и в Сирии , убийства противников политического режима на территории других стран, вмешательство во внутренние дела США и Европы и борьба с недовольством внутри России указывают на растущую готовность пренебречь нормами международного права и оспорить статус кво.

Между тем Китай построил искусственные острова в Южно-Китайском море, продолжает спорить с Японией, Филиппинами и другими государствами Восточной Азии из-за территорий и не прекращает угрожать Тайваню.

И Россия, и Китай вложили немалые деньги в создание средств борьбы с американскими самолетами и теперь угрожают американским военно-воздушным базам и авианосцам, что повышает затраты на противостояние им и может даже обернуться поражением США в большой войне.

Даже если США полагают, что война с Россией или Китаем маловероятна, конфликт с одним из этих государств будет иметь далеко идущие последствия. Вторжение России в Прибалтику может расколоть Организацию Североатлантического договора и угрожать Европе перспективой дальнейшей российской агрессии.

Успешное вторжение Китая на Тайвань может спровоцировать серьезный кризис в Азии и по всему миру, и стать для таких союзников США, как Япония и Южная Корея, а также для всего международного сообщества, сигналом того, что США слабы и неспособны защитить своих друзей и поддержать международную стабильность. Масштабный конфликт с Россией или Китаем также может вызвать панику на международных финансовых и торговых рынках.

Несмотря на Стратегию национальной безопасности и растущий консенсус внутри американского оборонного сообщества, американская общественность вряд ли осознает, что последствия войны между крупными державами могут оказаться гораздо более серьезными, чем те последствия, с которыми США столкнулись в результате их военных кампаний в Ираке и Афганистане.

К примеру, и у России, и у Китая есть ядерное оружие, а также средства, позволяющие доставить его в континентальные районы США, что может обернуться невероятными потерями и ущербом. Большинство американцев, вероятно, не задумывались о возможных масштабах ущерба для их родной страны со времен холодной войны.

Если конфликт с Россией или с Китаем ограничится применением обычных вооружений, это может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения и военнослужащих, а также потерей дорогостоящих самолетов, кораблей, танков и другого военного оборудования. Любая война нарушает работу экономики, однако война с Китаем окажется такое воздействие на торговлю, с которым нынешние споры вокруг новых тарифов не будут идти ни в какое сравнение.

Вероятность конфликта между крупными державами и высота ставок указывают на то, что со стороны США разумнее всего будет сделать все возможное, чтобы его предотвратить и подготовиться к тому, чтобы одержать победу в том случае, если он все-таки произойдет. Хотя Министерство обороны уже предприняло ряд мер, впереди ему предстоит сделать гораздо больше.

ВВС США закупают новые танкеры, бомбардировщики и истребители и укрепляют свои базы в Восточной Азии. ВМС США строят новые корабли и закупают дополнительные самолеты. Сухопутные войска разрабатывают новые средства ведения огня с закрытых позиций.

В более широком смысле подготовка к конфликту между крупными державами может потребовать от вооруженных сил США полностью поменять подход к боевым операциям. Практически два десятилетия кампаний в Афганистане и Ираке породили целое поколение американских военнослужащих, которые не имеют никакого опыта подготовки и ведения войны с крупной державой.

Американские командные центры, сосредоточенные на проведении операций по борьбе с терроризмом и повстанческими движениями, возможно, не подходят для темпов и масштабов большой войны. В программе военных учений Министерства обороны США не уделяется практически никакого внимания необходимости подготовить военнослужащих к масштабному конфликту с Россией или Китаем.

Министерству обороны также придется пересмотреть принципы эвакуации мирных жителей из зон конфликта, принципы обращения с секретной информацией, а также выдать разрешение на летальное применение силы.

Некоторые сомневаются в том, что в распоряжении американских вооруженных сил есть достаточное количество межконтинентальных ракет. Кроме того, некоторые сомневаются в том, что у них есть достаточное количество нужных боеприпасов для проведения боевых операций против России или Китая.

Недавно США увеличили свое военное присутствие в Восточной Европе, однако они могут предпринять еще массу шагов для того, чтобы развернуть там достаточное количество военной техники и военнослужащих, способных сдержать российскую агрессию. Подобным же образом, дополнительные инвестиции в противоракетную оборону помогут США повысить свой военный потенциал в Европе и Азии.

Масштабы угрозы для США остаются неясными, однако последствия бездействия могут оказаться катастрофическими. Гораздо разумнее подготовиться к масштабному конфликту, чем столкнуться с угрозой поражения, когда станет уже слишком поздно.

Майкл Спиртас — старший научный сотрудник некоммерческой негосударственной корпорации РЭНД.