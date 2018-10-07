Показаны кадры выгрузки российских С-300 в Сирии

Опубликованы новые кадры выгрузки ЗРК С-300 в Сирии

В ролике видно, как ЗРК выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

«Звезда» публикует новые кадры доставки ЗРК С-300 в Сирию pic.twitter.com/Ig4ZyWpWyF— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 7 октября 2018 г.

Решение о поставках в Сирию С-300 приняли после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, возвращавшийся на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии сирийские ПВО случайно подбили российский самолет-разведчик. Погибли 15 человек.