Показаны кадры выгрузки российских С-300 в Сирии

Телеканал "Звезда" опубликовал новые кадры доставки зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию.
В ролике видно, как ЗРК выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".
«Звезда» публикует новые кадры доставки ЗРК С-300 в Сирию pic.twitter.com/Ig4ZyWpWyF— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 7 октября 2018 г.
Решение о поставках в Сирию С-300 приняли после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, возвращавшийся на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии сирийские ПВО случайно подбили российский самолет-разведчик. Погибли 15 человек.
В Минобороны России заявили, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар.