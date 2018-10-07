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Показаны кадры выгрузки российских С-300 в Сирии
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Опубликованы новые кадры выгрузки ЗРК С-300 в Сирии 

РИА Новости + ещё 2 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеканал "Звезда" опубликовал новые кадры доставки зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию.
В ролике видно, как ЗРК выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".
Решение о поставках в Сирию С-300 приняли после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, возвращавшийся на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии сирийские ПВО случайно подбили российский самолет-разведчик. Погибли 15 человек.
В Минобороны России заявили, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар.
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