Ещё
Сирийская оппозиция выводит вооружения из Идлиба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AFP: сирийская оппозиция начала вывод тяжелых вооружений из Идлиба 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Коалиция "Фронт национального освобождения" (ФНО), объединяющая отряды вооруженной сирийской оппозиции, начала вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в районе провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом сообщило в субботу агентство AFP.
"Фронт начал выводить тяжелую военную технику из демилитаризованной зоны", — рассказал AFP представитель коалиции Наджи Мустафа, добавив, что коалиция оставит в зоне блокпосты с другим вооружением.
Представитель оппозиционной группировки "Фейлак аш-Шам", входящей в состав ФНО, также подтвердил агентству вывод военной техники из демилитаризованной зоны, уточнив, что речь идет о пусковых установках и гранатометах.
Идлиб — единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.
На встрече в Сочи 17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе демилитаризованную зону. Оттуда должны вывести тяжелое вооружение, а саму зону будут контролировать российские и турецкие военные патрули.
ТАСС: последние новости
Минобороны: около 80% россиян уверены в Вооруженных силах страны ОАК сформирует комиссию по расследованию причин крушения МиГ-29 В Белоруссии впервые показали робот-пулемет "Берсерк"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Толпы людей вышли на улицы Махачкалы101
«Тошно слушать»: Стриженову гонят из «Время покажет»477
Британия пригрозила выключить свет всей Москве393
«Должен быть наказан»: что РФ сделает с беглым шпионом16
«Выстрелов не было»: СК об «убийстве» пилота11
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
01:00
Толпы людей вышли на улицы Махачкалы
Общество
02:56
«Смертельное селфи»: почему люди гибнут из-за фото
Происшествия Статьи
00:40
Мужчина обгорел, поджигая машину соседа
Криминал Происшествия
01:30
Страшное ДТП под Тверью: за директором уже пришли
Происшествия Статьи
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение