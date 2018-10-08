Самолеты НАТО подняты в небе Украины

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На Украине начались учения с участием авиации НАТО 

ТАСС + ещё 13 23 минуты назад
Многонациональные воздушные военные учения с участием авиации НАТО "Чистое небо — 2018" (Clear Sky — 2018) начались на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Украины.
Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны страны.
Воздушные маневры будут длиться до 19 октября, в них принимают участие представители Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.
"На аэродром Староконстантинов был передислоцирован личный состав и самолеты воздушных сил вооруженных сил Украины. Знаменательным событием стал прилет самолетов F-15 144-го истребительного крыла Национальной гвардии штата Калифорния", — заявили в минобороны Украины.
Заявлено, что целью учений является "повышения уровня подготовки экипажей во время выполнения тактический заданий в коалиционной среде, повышение взаимосовместимости с воздушными силами США и других стран-членов НАТО".
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