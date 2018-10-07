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Россияне поверили в армию страны
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Минобороны: около 80% россиян уверены в Вооруженных силах страны 

ТАСС + ещё 3 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Порядка 80% граждан уверены в Вооруженных силах России. Об этом рассказал в субботу в эфире "Эха Москвы" начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. По его словам, отношение к военной службе изменилось как у молодых людей, так и у их родителей.
"Мы проводим социологические опросы и очень четко реагируем. Мы смотрим по субъектам федерации. Какой возраст как относится к армии. Все эти исследования показывают, что 80% [россиян] уверены в Вооруженных силах", — сказал Бурдинский.
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