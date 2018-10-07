Опасные маневры: «КНР покажет США, что они не всемогущи»

В начале октября эсминец ВМС Китая проследовал на «небезопасном» расстоянии в 41 м от корабля ВМС США , выполнявшего миссию по обеспечению свободы навигации близ спорных островов в Южно-Китайском море. Эксперты проанализировали, могут ли подобные инциденты в дальнейшем привести к вооруженному конфликту между Пекином и Вашингтоном.

Для начала важно понять, зачем корабли ВМС США устраивают эти демонстративные переходы морем в районе островов архипелага Спратли в Южно-Китайском море, и почему китайцы стали так остро на них реагировать.

«Маневрирование практически на постоянной основе американских кораблей в Южно-Китайском море, по большому счету, являются результатом того, что в свое время Вашингтон проспал резкое усиление позиций Пекина в этом регионе», — пояснил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Вьетнам и Китай и ряд стран региона, включая Японию Филиппины , уже давно спорят по поводу морских границ и зон ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В свою очередь, в США считают, что Китай строит искусственные острова, делает их военными объектами и тем самым расширяет свои территориальные воды. В Пекине эти обвинения отвергают и считают, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку Вашингтона для эскалации напряженности в регионе.

«Позиции Китая в Южно-Китайском море резко усилились после создания Пекином искусственных островов в водах, прилегающих к архипелагу Спратли», — убежден Василий Кашин.

На них в самые короткие сроки Китаем были созданы многочисленные военные объекты, включая аэродромы, пункты базирования ВМС НОАК, склады с запасами материально-технических средств, радиолокационные станции различного диапазона и назначения, узлы связи, пункты радио и радиотехнической разведки. Помимо этого, на островах размещены и различные боевые средства — зенитные ракетные системы и противокорабельные комплексы.

В случае вооруженного конфликта стартовые позиции этих систем могут быть достаточно уязвимы. Возможностей для маневра на ограниченных по площади островах и местности, практически лишенной естественных маскирующих свойств, весьма невелики, полагает Василий Кашин.

Собеседник издания напоминает, что в Китае утверждают, что отмели и рифы, на которых созданы острова, являются естественными образованиями и на них в полном объеме распространяются все положения Конвенции ООН по морскому праву, включая положения о 12-мильной полосе, отсчитываемой от линии наибольшего отлива или от исходной линии, а также статьи об исключительной экономической зоне, то есть часть моря шириной в 200 морских миль (370,4 км), отсчитываемой от аналогичных границ, как и в случае с 12-мильной полосой, от линии наибольшего отлива или от исходной линии.

Другая точка зрения состоит в том, что на искусственные китайские острова распространяется только положение о 500-метровой зоне безопасности. Но китайцы, разумеется, претендуют на весь набор прав, связанных с насыпанными островами в полном соответствии с Конвенцией.

После того, как китайцы соорудили свои острова, они получили возможность создать в южной части Южно-Китайского моря, то есть на удалении примерно 1000 км от своего большого острова Хайнань, довольно важную инфраструктуру с военной точки зрения.

Эти насыпные сооружения обеспечивают китайцам мощное военное присутствие в южной части Южно-Китайского моря, то есть вести постоянный мониторинг обстановки и постоянное патрулирование. Иными словами, военное присутствие Пекина в этой части моря дает ему просто колоссальные преимущества.

«Сделать с этим уже практически уже ничего нельзя, и китайцы ни на какие уступки в плане своих искусственных островов уже не пойдут», — полагает Василий Кашин.

Тем не менее, американцы силами своего флота начинают проводить патрулирование в этом районе, цели которого состоят в том, чтобы хотя бы не дать китайцам закрепиться, ввести Пекину явочным порядком режим 12-мильной и исключительной экономической зоны вокруг этих объектов.

По пути России

Обычно корабль ВМС США демонстративно заходит в спорные воды и устраивает какое-нибудь небольшое показательное учение, например, «человек за бортом». На судне играют боцманские дудки, за борт бросают спасательные круги. При этом американцам важно показать, что это не был так называемый безопасный проход, который предусмотрен морским правом.

В подобном случае, когда военный корабль проходит через чужие воды, он идет по кратчайшему маршруту, у него зачехлено все оружие, отключены боевые радиолокационные средства, и корабль просто осуществляет перемещение из точки А в точку Б. Однако американцы как раз этого демонстративно и не делают.

При президенте Бараке Обаме , начиная с 2013 года, было шесть подобных заходов в спорные воды. По большому счету, не так уж и много. При Дональде Трампа поначалу эти маневрирования были прекращены, поскольку новому президенту США была нужна помощь китайцев в решении проблем Северной Кореи.

И Трамп временно приостановил заходы в оспариваемые воды. Однако к концу 2017 года президент США резко увеличил количество подобных патрулирований. Первоначально китайцы ограничивались просто заявлениями типа: «Покиньте акваторию, это китайские территориальные воды», но в начале октября этого года на очередной американский заход произошла достаточно резкая реакция ВМС НОАК в виде опасного маневрирования.

Это связано с тем, что климат во взаимоотношениях Пекина и Вашингтона окончательно испортился, и в настоящее время между двумя странами идет настоящая торговая война.

И если раньше китайцы особо не хотели обострять ситуацию и пытались избежать слишком резкого ухудшения взаимоотношений, то сейчас они и так на нижней точке и, похоже, направляются туда же, где находятся российско-американские отношения.

И терять Пекину в этом случае особо нечего.

С другой стороны, по мнению Василия Кашина, вроде ясно, что постоянные американские патрулирования по сути дела мало что меняют, но с политической точки зрения демарши ВМС США все же подчеркивают, что Китай, с позиций американцев, еще не дорос до статуса сверхдержавы, каковой он себя считает, и Пекин еще не может достойно реагировать на подобные провокации.

Соответственно, встает вопрос, как в дальнейшем китайцы будут реагировать на американские демарши. На эту тему в Поднебесной публиковались многочисленные статьи и были организованы дискуссии.

«Полагаю, что в дальнейшем со стороны Пекина на американские действия будет разновидность некоей нелетальной реакции, то есть будут предприниматься попытки создать проблемы американцам без применения оружия», — считает Василий Кашин.

К примеру, китайцы очень любят изучать подробности инцидента между советскими и американскими кораблями в Черном море в 1988 году, напоминает эксперт.

Тогда была осуществлена операция по вытеснению кораблей ВМС США из советских территориальных вод. Два советских боевых корабля — сторожевой корабль СКР «Беззаветный» и «СКР-6», совершили навал на два американских боевых корабля — ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон». Корабли ВМС США после этого покинули территориальные воды СССР. Советский ВМФ решил свою задачу.

Рыболовные сети вместо ракет

У китайцев очень большой флот кораблей береговой охраны, напоминает собеседник издания. Они вооружены достаточно слабо, но достаточно крупны по водоизмещению. Они весьма подходят для того, чтобы выставлять их по курсу американских кораблей и создавать им препятствия. Кроме того, у китайцев весьма развита система мобилизации для военных нужд кораблей рыболовного флота страны.

«И этими судами можно создавать разного рода препятствия для американских кораблей, даже разбрасывая рыболовные сети, которые затем могут намотаться на винты крейсеров и эсминцев США», — считает Василий Кашин.

То есть возможны все варианты такого опасного маневрирования, и вовсе не исключено, что китайцами и рыболовные снасти будут пущены в ход, полагает эксперт.

«Однако представить, что китайцы нанесут ракетно-авиационные удары по американским кораблям, мне достаточно сложно. Я не думаю, что Пекин готов к столь острому противостоянию. В любом случае, если до этого будет доходить, китайцы сначала постараются в этом предприятии заручиться гарантированной поддержкой России», — считает Василий Кашин.

Однако, скорее всего, будет опасное маневрирование и хождение обеих сторон по лезвию ножа продолжится, считает эксперт. Это может привести к опасным инцидентам, которые уже бывали между двумя странами в недалеком прошлом.

В частности, в апреле 2001 года в районе острова Хайнань столкнулись китайский истребитель F-8 и самолет-разведчик ЕР-3Е авиации ВМС США. Истребитель упал в океан, летчик погиб, а тяжело поврежденный американский самолет произвел вынужденную посадку на авиабазе ВВС НОАК на острове Хайнань.

Китайцы утверждают, что столкновение произошло над территориальными водами КНР, США — в международном воздушном пространстве. В результате между Пекином и Вашингтоном возник острый дипломатический кризис.

Очередной инцидент произошел в 2013 году. Тогда китайский корабль сопровождения авианосца «Ляонин» оттеснил американский ракетный крейсер в ходе выполнения учебно-боевых задач в Южно-Китайском море.

Корабль ВМС НОАК (большой десантный корабль) приблизился к ракетному американскому ракетному крейсеру «Коупенс» (USS Cowpens) и заставил его отойти на большее расстояние от авианосца «Ляонин». По версии США, китайский корабль пошел на опасное сближение, а это «потребовало немедленного маневрирования, чтобы избежать столкновения».

«Я бы предположил, что китайцы, не прибегая к применению оружия, попытаются предпринять какие-то меры, чтобы унизить американцев и показать им, что они уже не настолько всемогущи, чтобы безапелляционно диктовать свою волю другим государствам», — предположил Василий Кашин.

По словам собеседника издания,

теоретически можно представить, что при очередном опасном маневрировании что-то пойдет не так, и дело в конечном итоге закончится стрельбой.