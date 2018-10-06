Финляндия: учения НАТО не должны беспокоить Россию

В Финляндии назвали учения НАТО фактором стабильности в отношениях с Россией

Учения НАТО Trident Juncture — 2018 станут фактором стабильности в отношениях альянса с Россией , заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё.

«Не думаю, что эти учения будут беспокоить Россию, наоборот, они посылают мощный сигнал, что НАТО — оборонительный союз, который защищает своих, поэтому бесполезно нападать на входящую в него страну. Я считаю, что данные манёвры являются, скорее, стабилизирующим фактором, и хорошо, что Финляндия сможет принять в них участие вместе со своими партнёрами», — цитирует Ниинистё Iltalehti.

По его мнению, учения, в которых примут участие 40 тысяч военных, не усилят напряжённость между Западом и Москвой.

Учения НАТО Trident Juncture — 2018 пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. Они станут крупнейшими в рамках НАТО за последние 16 лет.