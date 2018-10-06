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Финляндия: учения НАТО не должны беспокоить Россию
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В Финляндии назвали учения НАТО фактором стабильности в отношениях с Россией 

RT на русском + ещё 3 43 минуты назад
Фото: Reuters
Учения НАТО Trident Juncture — 2018 станут фактором стабильности в отношениях альянса с Россией, заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё.
«Не думаю, что эти учения будут беспокоить Россию, наоборот, они посылают мощный сигнал, что НАТО — оборонительный союз, который защищает своих, поэтому бесполезно нападать на входящую в него страну. Я считаю, что данные манёвры являются, скорее, стабилизирующим фактором, и хорошо, что Финляндия сможет принять в них участие вместе со своими партнёрами», — цитирует Ниинистё Iltalehti.
По его мнению, учения, в которых примут участие 40 тысяч военных, не усилят напряжённость между Западом и Москвой.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запланированные на осень учения НАТО носят антироссийскую направленность.
Учения НАТО Trident Juncture — 2018 пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. Они станут крупнейшими в рамках НАТО за последние 16 лет.
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