«Заявления носят панический характер»

Почему в Израиле заговорили о «неспособности» С-300 обнаружить истребители F-35

Российские комплексы ПВО С-300, которые Москва передала Дамаску , не снизят эффективность военных операций израильских ВВС в регионе. Такого мнения придерживается министр регионального сотрудничества еврейского государства Цахи Ханегби. По его словам, российские системы ПВО якобы не способны засечь новейшие истребители F-35. Военные аналитики, опрошенные RT, отмечают, что системы С-300 гарантировано обнаруживают такие цели. По их мнению, Тель-Авив не станет идти на провокацию, поскольку при реальном столкновении очевидным может стать тот факт, что невидимых воздушных целей не существует, и тогда США потеряют многомиллиардные контракты на поставку дорогостоящих истребителей.

Израиле полагают, что доставленные в Сирию российские зенитно-ракетные комплексы С-300 не смогут помешать Военно-воздушным силам страны выполнять поставленные перед ними задачи. Об этом заявил израильский министр регионального сотрудничества Цахи Ханегби.

«Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи (С-300. — RT) в действительности не ограничат их эффективность», — цитирует его издание Haaretz.

Министр заявил, что Тель-Авив задействует произведённые в США истребители пятого поколения F-35A Lightning II. Они были модифицированы Израилем при помощи собственной электроники и получили наименование F-35l Adir (в переводе с иврита «могучий»).

«У нас есть стэлс-истребители, это лучшие самолёты в мире. Эти батареи даже не способны их обнаружить», — выразил мнение Ханегби.

Как отмечает израильский портал Arutz Sheva, Израиль принял решение чаще использовать в военных операциях F-35I Adir в связи с поставкой российских систем противовоздушной обороны (ПВО) Дамаску.

Тель-Авив закупил у Вашингтона в общей сложности 50 подобных самолётов, стоимость каждого из них составляет $125 млн По данным источника радиостанции Армии обороны Израиля (Галей ЦАХАЛ), восемь истребителей уже переданы в Израиль, поставка ещё 33-х ожидается к 2021 году.

При этом ранее Ханегби заявлял о готовности ВВС Израиля уничтожать С-300, если Сирия применит их против израильских самолётов. Как добавлял министр обороны Израиля Авигдор Либерман , еврейское государство будет действовать, опираясь на собственные интересы.

«Я не могу сказать, что мы рады присутствию С-300. Вместе с тем это та самая тема, где у нас нет никакого выхода», — заметил Либерман.

«Заявления израильских чиновников носят панический характер»

«С-300 и С-400 гарантированно обнаруживают такие цели, как истребители пятого поколения, выполненные по технологии «стэлс», по той простой причине, что разработчик российской техники концерн «Алмаз-Антей» является лидером в области создания технологий противовоздушной обороны. Кроме того, не существует абсолютно невидимых воздушных целей», — сказал он.

По его словам, обнаружение истребителей, как F-35, так и F-22, происходит и при помощи собственных радиолокаторов, входящих в состав комплексов, и при помощи радиолокационных систем, которые присутствуют в составе группировок ПВО.

По его мнению, Тель-Авиву следует найти новый формат договорённостей с Москвой, которые минимизирует военные риски.

«Унификация сил ПВО в САР подразумевает, что они смогут осуществлять стрельбу по предварительному целеуказанию. За счёт дальности действия систем израильские F-35 будут обнаруживаться ещё при взлёте с аэродромов, а проведение атак или создание угроз для российских военнослужащих будет означать автоматическое применение систем», — подчеркнул эксперт.

ЗРК С-300 при разгрузке в Сирии РИА Новости © Министерство обороны РФ

В свою очередь, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в разговоре с RT заметил, что заявления Израиля во многом голословные.

«Единственное, что могу сказать, что частые заявления со стороны израильских политиков, чиновников носят уже панический характер. Если бы он были уверены, что самолёты не будут отслежены, то продолжали бы летать. Но они сидят на земле и делают заявления», — подчеркнул он.

По его словам, проверку собственных рассуждений Тель-Авиву, как и Вашингтону, делать не стоит.

«F-35 — очень затратная и очень дорогая программа в финансовом плане. И неудача, которая может их постигнуть, естественно отобразится вообще на всей этой программе псевдоневидимости, потому что нет самолётов-невидимок, — заявил он.

— Если истребитель собьют, то под угрозой окажутся многомиллиардные контракты с другими странами, потому что какой смысл покупать самолёт в 3—4 раза дороже рыночной цены, если его невидимость — пшик. Этого боятся и американцы в том числе», — подчеркнул военный эксперт.

Как считает Дрозденко, ситуацию следует решать при помощи диалога.

«Праворадикальное правительство Израиля создаёт проблемы не только арабскому миру, но и всему мировому сообществу. За счёт своей политики оно уже разделило, насколько я понимаю, и еврейские общины. Сама по себе политика правительства Израиля неверна. И об этом говорят сами известные израильские деятели», — пояснил Дрозденко.

«Для укрепления стабильности и безопасности»

Россия приняла решение о поставке комплексов ПВО С-300 в Сирию после инцидента в сирийской провинции Латакия. Из-за действий Израиля был сбит российский самолёт Ил-20, погибли 15 военнослужащих. Москва возложила ответственность за случившееся на Тель-Авив, поскольку израильские истребители F-16 прикрылись российским самолётом в ходе выполнения собственной военной операции, подставив его под удар сирийских систем ПВО.

Об осуществлении поставок стало известно во вторник, 2 октября, в ходе оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности.

«Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы управления и четыре пусковые установки», — доложил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По его словам, установка единой системы управления ПВО в Сирии завершится к 20 октября. Он отметил, что усиление сирийских оборонительных систем в первую очередь направлено на защиту российских военнослужащих.

Как отметил в интервью RT министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем , в Сирии очень благодарны России за этот «своевременный шаг».