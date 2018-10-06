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Пентагон опроверг слухи об отставке министра ВВС
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Пентагон опроверг слухи об отставке министра ВВС 

News.ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Пентагон опроверг информацию о готовящейся отставке министра ВВС США Хезер Уилсон. Ранее такие слухи распространили несколько американских СМИ.
Так, издание Foreign Policy утверждало, что президент Дональд Трамп уволит Уилосн из-за ее противодействия военной реформе, в ходе которой ВВС должны были превратиться в воздушно-космические войска. Журналисты писали, что отставка состоится в ноябре.
«Это чушь. Руководство министерства обороны основное внимание уделяет защите нашей великой страны», — прокомментировала пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.
Как писал News.ru, в июле президент США Дональд Трамп заявил, что Космические силы начнут действовать в роли полноценного вида Вооружённых сил в ближайшее время. Об этом он заявил во время празднования 242-го Дня независимости страны.
По словам американского лидера, все с большим энтузиазмом относятся к идее превосходства США в космических боях
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