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Трампу доложили об уязвимостях в обороне
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Трампу представили доклад об уязвимостях военно-промышленного комплекса США 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президенту США Дональду Трампу представили доклад по слабым сторонам военно-промышленного комплекса США и его состоянии в целом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Отчет в пятницу по распоряжению президента представил первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан. Сандерс назвала этот доклад "историческим", отметив, что Трамп "впервые со времен президента Эйзенхауэра" напрямую задействован в защите хорошего состояния и стабильности оборонно-индустриального сектора.
"Под руководством президента министры обороны, торговли, энергетики и труда выполняют рекомендации доклада по устранению почти 300 выявленных уязвимостей", — отмечается в распространенном комментарии Сандерс.
По ее словам, администрация Трампа проводит политику по восстановлению вооруженных сил за счет увеличения расходов на оборону, а также модернизации и оживления американского производства.
Высокопоставленный представитель администрации США ранее рассказал журналистам, что администрация уже определила несколько "значительных слабостей" ВПК и считает, что его необходимо восстанавливать. Главных проблем пять: секвестрирование оборонного бюджета и общая неопределенность с государственными расходами; падение производственного потенциала и мощностей; "асимметричная" конкуренция ряда стран в торговле; недостатки в гигантской системе контрактов Пентагона и, наконец, падение квалификации работников.
Администрация обеспокоена и уязвимостью отдельных поставщиков, которые производят уникальную и узкоспециализированную продукцию для американской "оборонки".
Всего планируется задействовать в работе 300 экспертов, собранных в 16 рабочих групп. Они выработают рекомендации по укреплению оборонной промышленности. Когда будут представлены рекомендации, пока неизвестно.
США намерены потратить на оборону 716 миллиардов долларов в 2019 финансовом году, который начался 30 сентября 2018 года. До половины бюджета Пентагона занимают контракты с частными производителями, которые производят оружие и оборудование, а также предоставляют услуги американскому министерству обороны.
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