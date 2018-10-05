США заподозрили в создании нового биологического оружия

Международная группа исследователей раскритиковала программу DARPA по генетической модификации высаженных растений с помощью зараженных вирусами насекомых. По мнению ученых, разрабатываемая технология может быть использована в качестве биологического оружия. Статья опубликована в журнале Science.

Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) запустило программу, заключающуюся в использовании генетически модифицированных вирусов, которые способны встроить нужную ДНК в геном уже высаженных сельскохозяйственных культур. Вирусы-доставщики называются агентами горизонтальных генетических изменений в окружающей среде (HEGAA), чье распространение должно обеспечиваться насекомыми. Однако, по мнению немецких и французских ученых, нет данных о том, что эта программа может быть эффективной в улучшении свойств растений и будет полезной для фермерских хозяйств. Умалчивание может означать то, что HEGAA рассматривается Министерством обороны США как перспективное биологическое оружие.

DARPA анонсировало программу Insect Allies в ноябре 2016 года, обещав выплатить 27 миллионов долларов в качестве гранта. В июле 2017 года первые три организации объявили о том, что они заключили научно-исследовательские контракты с Управлением, заключающийся в разработке систем доставки генетически измененных вирусов с помощью насекомых. Эти контракты предусматривают четыре года работ и заключительную демонстрацию технологии в теплице. Сообщалось, что специалисты проводят эксперименты с кукурузой и томатами, а в качестве разносчиков вирусов используются цикадки, белокрылки и тли.

Ученых беспокоит то, что технология подразумевает использование насекомых, хотя для распространения вирусов могут использоваться системы распыления. DARPA объясняет это тем, что соответствующее оборудование не доступно всем фермерам. Распылители действительно мало используются в развивающихся странах, однако это не так для фермеров в США. Кроме того, насекомые менее эффективны для распространения вирусов по сравнению с теми же опрыскивателями.

HEGAA может быть использованы как оружие, если вирусы будут изменять конкретные гены в сельскохозяйственных растениях с помощью системы CRISPR. Тогда можно добиться снижения фертильности определенных сортов, в то время как другие культуры окажутся не затронутыми. При этом трудно определить, какие именно растения заражены вирусами, а какие нет.

Исследователи подчеркивают, что они не считают, что HEGAA является военной разработкой, однако она легко может быть превращена в оружие быстрого и предсказуемого действия.