Черноморский флот останется без фрегатов

Фрегаты 11356 в Черноморском флоте заменят малыми ракетными кораблями

Новейшие корабли класса фрегат на Черноморский флот (ЧФ) России в ближайшее время поступать не будут, ожидается поступление малых ракетных кораблей (МРК), сообщил РИА Новости в пятницу в Севастополе начальник штаба ЧФ контр-адмирал Виктор Лиина.

"Никакой компенсации (фрегатов) для флота не будет. Ожидается несколько новых МРК, а также модернизация крейсера "Москва". И старые корабли флота будут планово заменяться", — сказал Лиина, отвечая на вопрос о возможной компенсации ЧФ фрегатов проекта 11356.

Сейчас в боевом составе ЧФ находятся три фрегата этого проекта: "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович". Три другие фрегата этого проекта, ранее также предназначавшихся для ЧФ, но простаивавшие из-за непоставки Украиной дизельных двигателей, планируются к продаже в Индию.