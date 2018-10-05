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Черноморский флот останется без фрегатов
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Фрегаты 11356 в Черноморском флоте заменят малыми ракетными кораблями 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новейшие корабли класса фрегат на Черноморский флот (ЧФ) России в ближайшее время поступать не будут, ожидается поступление малых ракетных кораблей (МРК), сообщил РИА Новости в пятницу в Севастополе начальник штаба ЧФ контр-адмирал Виктор Лиина.
"Никакой компенсации (фрегатов) для флота не будет. Ожидается несколько новых МРК, а также модернизация крейсера "Москва". И старые корабли флота будут планово заменяться", — сказал Лиина, отвечая на вопрос о возможной компенсации ЧФ фрегатов проекта 11356.
Сейчас в боевом составе ЧФ находятся три фрегата этого проекта: "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович". Три другие фрегата этого проекта, ранее также предназначавшихся для ЧФ, но простаивавшие из-за непоставки Украиной дизельных двигателей, планируются к продаже в Индию.
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