Россия продала С-400

Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Отмечается, что речь идёт о поставке пяти полков ЗРС С-400, сумма сделки превышает $5 млрд

RT ведёт прямую трансляцию с заключения соглашений после переговоров Путина и Моди.