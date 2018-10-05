Россия продала С-400

На полях переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди подписан контракт на поставку зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Отмечается, что речь идёт о поставке пяти полков ЗРС С-400, сумма сделки превышает $5 млрд
RT ведёт прямую трансляцию с заключения соглашений после переговоров Путина и Моди.
Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью RT рассказал о давлении на Индию из-за покупки С-400.