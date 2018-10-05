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Балтфлот получил модернизированные Ка-27М
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Морская авиация Балтфлота получила на вооружение модернизированные вертолеты Ка-27М 

ТАСС + ещё 5 5 октября 2018
Фото: РИА Новости
Морская авиация Балтийского флота получила на вооружение модернизированные вертолеты Ка-27М для поиска и обнаружения подводных лодок, сообщил в пятницу начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
"Технический состав провел приемку и постановку техники, а также подготовил модернизированные вертолеты к новому, зимнему режиму эксплуатации. Летный состав подразделений прошел дополнительное обучение для широкого использования ресурса модернизации", — сказал офицер.
По его словам, на вертолетах обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование, установлена новая поисковая система, позволяющая применять новые средства поиска и поражения подводных лодок, а также радиоакустическое оборудование, позволяющее значительно повысить выполнение вертолетами этого типа задач по предназначению.
Ка-27М обладают высокими возможностями поиска, обнаружения, слежения и поражения подводных лодок и надводных кораблей, способны вести поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполнять транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.
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