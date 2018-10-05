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США оценили успех войны сразу с Китаем и Россией
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В США оценили успех войны сразу с Китаем и Россией 

Lenta.ru 49 минут назад
ВС США скорее всего не смогут успешно принимать одновременное участие в двух крупных войнах, говорится в докладе стратегического исследовательского института Heritage Foundation (Вашингтон).
В последнем документе возможности США вести одновременую войну с двумя крупными странами, например, КНР и РФ, получили «предельный» индекс.
В отчете отмечается высокая зарубежная опасность интересам США, вызванная тем, что Пентагон считает «угрозами 4+1» — Россией, Китаем, Северной Кореей, Ираном и терроризмом.
По мнению авторов доклада, для стран ЕС наибольшую угрозу представляет Россия, тогда как для Японии и Южной Кореи — Китай. За последнее время только КНДР продемонстрировала смягчение позиции в отношении США.
Тем не менее авторы доклада отмечают, что за последний год военные возможности США усилились, поскольку ранее аналогичное исследование оценило способности страны воевать одновременно с КНР и РФ как «слабые».
В отчетах Heritage Foundation способность, возможность и готовность американских военных отвечать на угрозы получают один из пяти индексов: «очень слабые», «слабые», «предельные», «сильные» и «очень сильные».
В последнем документе организации учитывалось, что ВС США располагают 50 армейскими бригадами, 400 кораблями и 624 самолетами ВМС, 1200 самолетами ВВС и 36 батальонами КМП.
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