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Генерал США высказался о войне с Ираном
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Американский генерал высказался о войне с Ираном 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 36 минут назад
Фото: Reuters
Соединенные Штаты не стремятся начать войну с Ираном и хотят решать возникающие разногласия с помощью дипломатии, заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел.
«Нет, я не думаю, что мы стремимся к тому, чтобы начать войну с Ираном», — приводит его слова ТАСС.
По словам американского генерала, Вашингтон не концентрирует усилия на том, чтобы начался вооруженный конфликт с исламской республикой.
«Основной наш подход заключается в том, чтобы решить этот вопрос с помощью дипломатических методов и экономического давления», — заметил он, заверив, что это не означает, что США находятся на пути к войне с Ираном.
Генерал, однако, подчеркнул, что при необходимости войска США будут готовы дать «быстрый и мощный ответ».
Отношения США и Ирана обострились после прихода к власти Дональда Трампа. Хозяин Белого дома неоднократно обвинял Тегеран в дестабилизации ситуации в регионе и поддержке мирового терроризма. Иранские лидеры заявляли, что намерены продолжать прежнюю политическую линию, несмотря на давление со стороны Вашингтона.
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