Эрдоган назвал условия вывода войск из Сирии

Эрдоган назвал условия вывода турецких войск из Сирии

ВС Турции уйдут из Сирии после того, как в стране пройдут свободные выборы и будет ликвидирована террористическая угроза, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Когда терроризм оттуда (из Сирии) уйдет, когда будут проведены честные выборы, тогда мы тоже уйдем. Нас пригласили жители Идлиба. В Африне было то же самое, нас пригласил народ. Где есть угнетенные, мы будем там", — сказал Эрдоган, выступая на форуме в Стамбуле.

Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство" *, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта 2017 года об успешном окончании операции.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.