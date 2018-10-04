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Эрдоган назвал условия вывода войск из Сирии
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Эрдоган назвал условия вывода турецких войск из Сирии 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Omar Haj Kadour
ВС Турции уйдут из Сирии после того, как в стране пройдут свободные выборы и будет ликвидирована террористическая угроза, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Когда терроризм оттуда (из Сирии) уйдет, когда будут проведены честные выборы, тогда мы тоже уйдем. Нас пригласили жители Идлиба. В Африне было то же самое, нас пригласил народ. Где есть угнетенные, мы будем там", — сказал Эрдоган, выступая на форуме в Стамбуле.
Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта 2017 года об успешном окончании операции.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.
Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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